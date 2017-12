Les habitants de la ville habituellement tranquille d’Arad ont été choqués par l’attaque à l’arme blanche par des terroristes musulmans, qui a coûté la vie à un soldat de Tsahal, âgé de 19 ans, jeudi soir dernier.

Des habitants de toute la ville du sud se sont dirigés sur les lieux pour déposer des fleurs et allumer des bougies là où Ron Yitzhak Kukia, un soldat de Tel-Aviv âgé de 19 ans, appartenant à la brigade d’infanterie de Nahal a été poignardé à mort par des terroristes musulmans en attendant un bus devant un centre commercial.

« Nous sommes venus ici pour allumer une bougie pour le souvenir de Ron. Si hier c’était juste un soldat, aujourd’hui il a un visage. Ron, qui avait 19 ans, dont le seul crime était de se tenir à un arrêt de bus ».

Ilana Krispel était assis avec sa famille quand elle a entendu parler de l’attaque. « Soudain, j’ai vu sur Facebook qu’il y avait beaucoup de policiers et d’ambulances. Mon ami qui habite à proximité m’a dit qu’un soldat avait été poignardé », se souvient-elle.

« Je ne voulais pas que les enfants sortent et j’ai fermé les portes. C’est la première fois qu’une telle chose arrive à Arad », a-t-elle poursuivi. « J’espère que c’est la dernière fois. Je suis en colère pour le soldat et sa famille.

Une autre résidente, Ayala Schwartz, qui a également visité la scène du meurtre pour allumer une bougie pour Ron, a décrit ses sentiments après que la ville habituellement calme ait été soumise aux horreurs de la terreur.

« J’étais dans une tourmente émotionnelle. C’est une expérience difficile pour tout le monde dans le pays », a-t-elle déclaré. « Une vie qui a été arrachée si prématurément et de manière si cruelle. C’est un sentiment d’impuissance, mais aussi un sentiment de solidarité ».

Plus de 250 policiers et soldats ont été déployés à Arad depuis vendredi matin, alors que les forces de sécurité ont ratissé la ville, cherchant le ou les terroristes responsables de l’attaque et qui ne semblent plus être présents dans la région.

