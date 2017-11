Le dernier reportage signé de Cyril Paien « Jérusalem-Est cristallise toujours les tensions du Proche-Orient » a été diffusé sur France 24 ce samedi 4 novembre 2017. (voir vidéo plus bas)

Plus pernicieux que Cyril Paien ça n’existe pas (si Charles Ederlin j’avais presque oublié)

Voyons de plus près le temps accordé aux interviewés :

Un Chrétien arabe palestinien parle de 1.37 mn a 3.45mn soit près de 2 mn

France 24 « Ces années de militantisme »

France 24 ne vous dira pas pourquoi des centaines de familles chrétiennes on dû fuir Bethlehem à cause des persécutions antichrétiennes dans dans une communauté majoritairement musulmane.

A 3.47mn France 24 dans sa narration, place les mots « intolérance et haine » sur des images de Juifs priant devant le Kotel pendant les fêtes de Souccot. Ça c’est antisémite !

A 4.20 à 4.38 soit 18 secondes Josh Wander un Juif de Maalé Zeitim est présenté comme un colon issu de l’extrême droite religieuse.

4.50 à 5.16 soit 26 secondes

France 24 « Josh assume sa Vision radicale de la vie à Jerusalem »

5.30 à 5.58 soit 18 secondes Josh Wander parle

De 6.18 à 7.50 soit 1.32 mn

Ali Jiddha Terroriste membre du Fplp, ce palestinien d’origine Tchadienne.

Rappelons pour la petite histoire qu’à la fin de l’empire ottoman quelques africains musulmans comme Ali Jiddha de retour de pèlerinage de la mecque se sont installés à Jerusalem (certains d’entre eux sont des descendants d’esclaves) et ont combattu aux côtés de la légion arabe lors de la guerre d’indépendance en 1948.

A l’époque il n’y avait pas de territoires occupés ni de peuple palestinien- Israël n’a aucune relation diplomatique avec le Tchad puisque ce dernier ne reconnait Israël.

A 7.54 mn à 8.48 soit 1.54 mn Joe le Chrétien arabe palestinien parle.

France 24 »Aux tragédies personnelles, joe le militant repenti rythmée par les larmes et le sang » et voici l’éternelle victime sous toutes les coutures.

De 9.08 mn 10.25 soit 1.17 mn Tova une juive amoureuse des chats parle.

De 10.42 mn à 11.37 soit 55 secondes Joe l’arabe chrétien palestinien, l’ancien rebelle palestinien parle.

De 11.40 France 24 « ces immeubles ont été rachetés par des organisations juives qui y placent des familles de colons » Des colons juifs qui colonisent la Judée, rien de plus absurde et obscène.

De 11.50 à 14.16 mn soit 2.26mn et revoici Ali Jiddha Terroriste membre du Fplp, ce palestinien d’origine Tchadienne qui se sent mal devant la caméra de France 24

De 14.32 a 16.10 mn soit 1.38 mn une Josh Wander parle et France 24 à15.27mn se régale et rajoute « le rêve fantasmé de Josh »

Au final France 24 aura accordé un temps de paroles de près de 9 mn

Aux arabes contre 3.30 aux Juifs soit presque 3 fois plus.

Le pauvre palestinien est présenté comme l’éternelle victime

Et le colon Israélien comme l’agresseur. C’est du classique chez France 24 ca fait partie de sa ligne partiale anti Israélienne.

France 24 comme à son habitude a utilisé le narratif de la propagande arabe :

Colonisation, occupation, obstacle à la paix, droit international, politique qui créé des tensions et tutti quanti.

Un des éléments clé de ce reportage est Le mensonge ou encore la dissimulation de la vérité et dans ce dernier cas on parle plus particulièrement de mensonge par omission.

Rappelons quelques faits importants

1. Jérusalem n’a jamais été, n’est pas, et ne sera jamais un lieu saint de l’islam. Dire son contraire est malhonnête.

Pourquoi ?

Déjà parce que les musulmans prient face à La Mecque, y compris les arabes de Jérusalem. Le nom de Jérusalem n’est pas mentionné une seule fois dans le coran, ni dans les prières musulmanes. Parce que Mohamed n’a jamais mis les pieds à Jérusalem, et encore moins en terre d’Israël. Il n’a signé aucun acte d’acquisition, aucun titre notarié, ni reçu aucune autorisation Divine de Propriété sur la terre d’Israël.

La ville n’a jamais été la capitale d’un Etat musulman souverain, et n’est jamais devenue un centre culturel, scientifique ou économique arabe.

C’est pour cette raison qu’ils y déclenchent de violentes émeutes comme le faisait le mufti pro nazi Mufti Haj Amin al-Husseini que la France a protégé et laisser échapper en 1946

2. Jérusalem a été occupée illégalement parles Jordanie de 1948 à 1967, les habitants Juifs ont été forcés de quitter la ville en raison du nettoyage ethnique déclenché par la ligue Arabe. La légion arabe a détruit plus de 50 synagogues, saccagé des milliers de tombes juives, et elle interdisait aux Juifs l’accès au plus saint des lieux, le Mur Occidental. Les revendications de l’islam sur cette ville, pendant l’occupation Jordanienne, n’existaient pas et vous n’en trouverez pas une.

3. Les causes immédiates de la guerre comprenaient une série de mesures progressives prises par les Arabes: la conclusion d’un pacte militaire syro-égyptien auquel la Jordanie et l’Irak rejoignirent plus tard, l’expulsion de la Force d’urgence des Nations Unies de la péninsule du Sinaï et la concentration des forces égyptiennes sur place, et enfin la fermeture par l’Egypte du détroit de Tiran à la marine israélienne, constituant un casus belli pour Israël.

Lorsque la Jordanie, l’Irak, l’Arabie saoudite, la Syrie et le Liban ont déplacé leurs forces vers la frontière israélienne, Israël a mobilisé ses forces de réserve et lancé une campagne diplomatique pour obtenir le soutien international pour mettre fin au blocus égyptien de la navigation israélienne par le détroit de Tiran.

Quand cela a échoué, et en réaction aux menaces arabes d’effacement d’Israël, la guerre a commencé par une frappe aérienne préventive israélienne le 5 juin 1967. Elle a pris fin le 10 juin 1967 avec la victoire d’Israël.

L’Islam, souvent appelée religion de la paix, a cette tendance naturelle à annexer l’histoire des autres peuples et décrété sans aucune preuve Jérusalem le 3e lieu saint de l’Islam.

Et vous les Journalistes répétez inlassablement leurs mensonges, Vous êtes les fake news pour innocenter les agresseurs et accuser les vraies victimes du terrorisme arabe palestinien.

Comme le disait Abraham Lincoln

‘On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps.’

Par Jean Vercors pour Israel24.News