Ils devaient se marier mais leur rêve s’est transformé en cauchemar lors d’une une balade mortelle en voiture ce week-end.

L’histoire d’amour de Valeria Federmesser (21 ans) et Sahar Ben Attar (20 ans), qui a été sauvé de la voiture dans une situation difficile, mais sa petite amie, une journaliste exceptionnelle, a eu moins de chance et n’a pas survécu à ses blessures :

‘Ils étaient un couple parfait, tout le monde pensait qu’ils étaient mariés’, disent leurs amis. À l’enterrement, Sahar est arrivé dans l’ambulance.

Ils rêvaient de se marier, de fonder une maison et une famille, mais une promenade improvisée à laquelle ils se rendaient à la fin d’une sortie de week-end a coupé brusquement tous leurs vœux.

Des centaines de personnes ont accompagné Valeria Federmesser (21 ans) de Carmiel, qui a été tuée le week-end dernier dans un accident de voiture, dans lequel trois de ses amis ont été grièvement blessés.

Parmi les personnes qui l’ont accompagnée lors de ce dernier voyage, il y avait Sahar Ben Atar, 20 ans, son petit ami depuis quatre ans, qui a également été grièvement blessé à la tête et hospitalisé à Nahariya. Sahar, combattant de l’unité Nahal, a insisté pour être présent aux funérailles où il est arrivé en ambulance au fauteuil roulant sous le choc.

Parmi les participants aux funérailles, il y avait aussi toute la troupe de danse urbaine « Perah Karmiel » dont Valeria faisait partie.

Elle et ses amis ont célébré un anniversaire vendredi dernier dans l’un des pubs de la ville et l’un de leurs amis à la fin a perdu le contrôle du véhicule et a percuté la base d’un lampadaire sur la route entraînant cinq blessés et quatre jeunes inconscients, y compris Valeria sans pouls.

Sa mort a été déterminée après moins d’une journée à l’hôpital à Carmiel, elle a fait ses études à « l’Ort » puis a été recrutée à l’armée et avec un autre étudiant elle a remporté la première place dans la compétition du « jeune ingénieur », après la construction d’un système révolutionnaire qui aide les malentendants à écouter des films et des séries télévisées.

