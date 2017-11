Un antisioniste né en Israël qualifie Israël de «régime raciste de colons» lors d’une conférence du Labour, Parti travailliste qui ne cache pas son soutient pour le boycott d’Israël est justifie qu’Israel est un ‘régime de colon raciste’ qui est ‘très similaire’ à l’Allemagne nazie et à l’apartheid en Afrique du Sud.

Miko Peled, le fils d’un général israélien, a été applaudi par des activistes antisionistes d’extrême gauche alors qu’il parlait lors d’un événement organisé par le groupe Free Speech On Israel.

M. Peled, qui vit maintenant en Amérique, a appelé à la liberté d’expression sur tous les sujets, y compris ‘s’il s’agit de l’Holocauste – oui ou non’.

S’adressant à l’événement, qui était présidé par Naomi Wimborne-Idrissi, il a déclaré: ‘Boycotter l’Etat d’Israël n’est pas de la censure – c’est le mettre à sa place.

‘Nous n’invitons pas les nazis et donnons ensuite une heure pour expliquer pourquoi ils ont raison. C’est la même chose.

‘Vous n’avez pas invité l’Afrique du Sud à expliquer pourquoi l’apartheid était bon pour les Noirs.

‘De la même manière, vous n’invitez pas les sionistes. C’était une chose très similaire. ‘

Portant un grand badge de BDS, M. Peled a admis qu’il ne pouvait pas utiliser le mot’ Israël ‘en dépit d’être né dans l’état.

Il a dit: ‘Israël est un projet colonial raciste, colonial.

‘Je n’appelle pas le pays Israël. L’appeler Israël, c’est légitimer le crime. C’est légitimer les crimes coloniaux des colons. Je ne crois pas que nous devrions faire cela. Le pays a un nom – il s’appelle la Palestine. ‘

Après avoir fait sa remarque sur l’Holocauste, il a ajouté:’ Il s’agit de la liberté d’expression. Que ce soit à propos de la Palestine – tout le spectre. Il ne devrait pas y avoir de limites à la discussion. ‘

Profitant du poste de son père et sa nationalité israélienne, il va même contre l’armée de Tsahal lors d’une manifestation hebdomadaire de Nabi Saleh (proche de Modiin Illit) contre les soldats de Tsahal avec les palestiniens. Il menace Tsahal, et sera arrêté plus tard. A ses coté une jeune fille blonde et sa mère voilée en rouge. Elle ont déjà fait parler d’elles. Elles font partie de la famille Tamimi, qui est connue pour ses attaques contre Tsahal. La mere et la fille mais aussi le fils ont souvent frappé les soldats afin de les provoquer devant les caméras et se faire passer comme des victimes.