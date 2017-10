Le directeur général des forces de sécurité palestiniennes à Gaza, le général Tawfiq Abu Naim a accusé Israël d’être derriere la tentative d’assassinat en bombardant son véhicule ce vendredi, ce qui a entraîné des blessures modérées.

Abu Naim a dit après la tentative d’assassinat : « Les enquêtes sont en cours pour révéler qui se cache derrière cette attaque et je reviendrai plus déterminé à poursuivre le chemin plus que jamais. »

Il a rajouté : « Je pense que nous serons encore plus forts et de plus en plus stricts parce que cette vie nous a été accordée par Dieu Tout-Puissant, il indique que nous sommes sur la voie = et nous allons continuer sans tomber. « L’occupation est le seul bénéficiaire du mélange de documents et d’un coup porté à la réconciliation palestinienne ».

« La réconciliation entre le Fatah et le Hamas ne sera pas entravée par tous les obstacles qui peuvent surgir sur le chemin,… notre peuple depuis des générations s’est sacrifié pour le bien de la Palestine et des lieux saints, les réfugiés, les prisonniers et les blessés, et le sang des martyrs qui a coulé. Nous ne nous arrêterons jamais avec la permission de Dieu. ‘

Il a poursuivi: « Je continuerai mon travail bientôt parce que nous avons promis allégeance à notre pays et notre peuple et l’unité de ce peuple sont la chose la plus précieuse que nous avons, et nous allons maintenir notre sang et notre esprit. »

نجا من محاولة اغتيال فاشلة اليوم.. من هو اللواء توفيق أبو نعيم؟ pic.twitter.com/VYz28BHvB3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 27 octobre 2017

Un membre du Bureau politique du Parti populaire, Waleed Awad a accusé Israel derriere cette élimination : » L’occupation est la principale coupable dans une tentative d’assassinat du général Tawfiq Abu Naim pour son rôle dans la réconciliation palestinienne »

Une délégation du Fatah dirigée a rendu visite au chef des forces de sécurité à Gaza après la tentative d’assassinat dans la bande de Gaza hier :

بعد محاولة اغتياله..قائد قوى الأمن في غزة، توفيق أبو نعيم: « الاحتلال هو المستفيد الوحيد من خلط الأوراق وتوجيه ضربة للمصالحة الفلسطينية ». pic.twitter.com/ajytfEEJav — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 28 octobre 2017

Israel n’a pas commenté sur le sujet, et le Hamas comme Daesh peuvent être aussi derriere cette élimination.

