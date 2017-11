À partir de l’automne 2016, le producteur hollywoodien Harvey Weinstein a embauché des agences de sécurité privées pour recueillir des informations sur les femmes qui l’avait accusé d’allégations de comportement abusif, a rapporté lundi le New Yorker, notant que l’une des entreprises qu’il recrutait était Black Cube, une agence privée de renseignement employant d’anciens officiers du Mossad et d’autres agences de renseignement israéliennes.

Black Cube, avec des points de vente à Londres, Paris et Tel Aviv, a été fondée en 2010 par les anciens agents de renseignement israéliens Dan Zorella et Avi Yanus. Selon Globes, le champ d’opération principal de Black Cube est d’intimider les victimes de harcèlement au nom des personnes éminentes qui les ont harcelées. Deux sources ont déclaré au New Yorker que Black Cube crée des compagnies fictives pour couvrir ses agents.

Selon The New Yorker, deux enquêteurs privés de Black Hole utilisant de fausses identités se sont rencontrés au nom de Wenstein avec Rose McGowan, une actrice qui a finalement accusé Weinstein de viol. L’un d’eux a prétendu être un défenseur des droits des femmes et a secrètement enregistré au moins quatre réunions avec l’actrice. La même agente, prétendant qu’elle aussi était victime du magnat du cinéma, a rencontré à deux reprises un journaliste pour tenter de retrouver les noms des femmes qui parlaient à la presse.

Selon le reportage, Black Cube, dont le site web a été démonté, a signé un contrat avec Weinstein en juillet avec pour mission d’arrêter la publication d’allégations d’abus contre leur client qui paraîtront finalement dans le New York Times et The New Yorker.

Black Cube a déclaré dans une déclaration, ‘C’est la politique de Black Cube de ne jamais discuter de ses clients avec un tiers, et de ne jamais confirmer ou nier toute spéculation faite en ce qui concerne le travail de l’entreprise. Black Cube soutient le travail de nombreux grands cabinets d’avocats à travers le monde, en particulier aux États-Unis, rassemblant des preuves de processus juridiques complexes, impliquant des différends commerciaux, parmi lesquels la découverte de campagnes négatives. Il convient de souligner que Black Cube applique des normes morales élevées à son travail, et fonctionne en pleine conformité avec la loi de toute juridiction dans laquelle elle opère et en suivant strictement les conseils et avis juridiques fournis par les principaux cabinets d’avocats du monde entier.

