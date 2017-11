Hodaya Assouline, Hy ‘d, une victime d’un attentat à la bombe terroriste de 2011, est décédée mercredi après avoir passé les six dernières années dans le coma.La levayah aura lieu mercredi après-midi.

Hodaya Assouline avait 14 ans quand elle a été blessée dans l’attentat terroriste qui a eu lieu le 23 mars 2011. Une bombe a été cachée par un cafard de terroriste palestinien dans une cabine téléphonique publique à un arrêt de bus devant Binyanei Ha’uma (Centre de conférences israélien). Un touriste britannique a été tuée et Hodaya Assouline, fut parmi les dizaines de blessés, elle a été transportée à l’hôpital local pour traitement, mais les médecins ont été incapables de la ranimer et elle est restée inconsciente depuis l’attaque. Son état de santé s’est détériorée au cours des deux dernières semaines, et elle est décédée tôt mercredi matin.

Parlant au Yediot Acharonot , Rafi Assouline, un membre de la famille, a déclaré que ses parents avaient consacré tout leur temps et tous leurs efforts à prendre soin de leur fille. ‘Pendant tout ce temps, ils avaient installé un mini-hôpital dans leur maison pour prendre soin de Hodaya, et toute la famille était impliquée dans ses soins. Il y a deux semaines, elle a été envoyée à l’hôpital Hadassah Ein Kerem parce que son état s’était aggravé. Malgré les soins de ses parents, elle est « nifteret » et c’est évidemment une grande perte pour la famille et Am Yisrael. ‘

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a exprimé ses condoléances pour la mort de Hodaya Assouline.

« Je vous envoie mes sincères condoléances à toute la famille Assouline, apres que leur enfant a été grièvement blessé lors d’une attaque terroriste à Jérusalem en 2011 et qui est morte aujourd’hui. Le peuple israélien vous soutient et renforce la famille, enveloppant de chaleur et de dévotion depuis la terrible attaque. Que sa mémoire soit bénie pour toujours, » a dit Netanyahu.

