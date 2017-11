Le BNVCA salue la fermeté du Gouvernement israélien qui a enfin refusé à des élus français hostiles ,leur entrée dans l’Etat juif

Le BNVCA se réjouit de la reculade de ce groupe d’élus qui a décidé de renoncer à ce voyage qui devait se dérouler du 18 au 23 novembre 2017

.

La plupart des candidats à ce voyage se sont distingués par leur adhésion au mouvement illégal BDS. Plusieurs d’entre eux se sont rendus coupables du délit d’appel au boycott, et d’apologie du terrorisme , en élevant des terroristes au rang de citoyen d’honneur de leur ville, au motif qu’ils sont palestiniens, ou en déployant des banderoles réclamant leur libération.

Dans leur programme ces élus français appartenant à la gauchosphère antisioniste, envisageaient de rencontrer des terroristes jugés et condamnés pour leurs crimes au nez et à la barbe des autorités et du peuple israélien victimes des crimes de ces assassins qu’ils glorifient .

Nous rappelons qu’un certain nombre d’entre eux s’étaient déjà rendus en Israel en 2016 dans le même but, et loin d’y apporter la paix, ont exacerbé les passions anti israéliennes, incité à cette haine d’Israel qui pousse à l’acte anti juif sur notre sol ..

Plusieurs de ces élus, palestinistes engagés, dirigent des communes que les citoyens juifs, en situation d’insécurité , ont dû quitter pour d’autres contrées plus sûres tant pour eux ,que pour leurs enfants,leurs familles et leur travail.

Le BNVCA demande au Président de la République Française, au Premier Ministre et au Ministre des Affaires Etrangères de ne pas céder aux

pressions exercées sur eux par ces élus qui considèrent le terroriste Barghouti comme leur homologue, et le franco palestinien Hamouri comme un défenseur des droits alors qu’il est membre de l’organisation terroriste FPLP responsable du détournement de l’avion d’Air France sur Entebbe , et de nombreux attentats .

Comme notre loi antiterroriste le prévoit et le permet en France,l’Etat d’Israel est tenu de prendre toutes les mesures préventives et répressives de nature à assurer la sécurité de ses citoyens et les protéger du terrorisme

Le BNVCA demande au Ministre de l’Intérieur d’adresser une sévère mise en garde à ces élus de la République qui abusent de leur fonction pour enfreindre la loi et générer des conflits avec l’Etat d’Israel, ce pays démocratique ami,cet état de droit dont la Justice est exemplaire, impartiale et irréprochable.

