Le tribunal de Lod entendra un recours collectif de 17 millions de dollars contre l’hôpital Laniado à Netanya, au nom d’une femme qui a demandé à recevoir des traitements de fertilité et a été refusée au motif qu’elle n’était pas mariée. C’est la première fois qu’un tribunal israélien a approuvé un recours collectif contre un hôpital.

La décision était contraire à la position présentée par le ministère de la Santé (dirigé par le ministre haredi Yakov Litzman – UTJ), que Laniado est un hôpital privé – il appartient aux juifs de la mouvance hassidique Sanz qui fournit un service public. La plaignante avait une alternative pour les traitements de fertilité dans d’autres hôpitaux, où elle n’a pas fait l’objet de discrimination.

La plaignante, résidente de Netanya, vit près de l’hôpital Laniado, elle est traitée par un médecin qui travaille à Laniado et son HMO est d’accord avec l’hôpital, de sorte qu’il n’y a aucun obstacle économique ou bureaucratique à l’exécution des traitements. La plaignante entretient une relation à long terme avec un homme avec qui elle n’est pas mariée et a été rejetée au motif que l’hôpital ne donne pas de traitements de fertilité aux femmes non mariées, puisque cela est contraire à la loi juive.

Selon l’hôpital, la demande que le couple soit marié découle du point de vue halakhique selon lequel «l’unité familiale est une institution et une valeur suprême, et encore plus lorsque cette unité familiale est forgée».

L’hôpital a également soutenu que la norme religieuse qui sous-tend sa position est l’obligation d’enregistrer le père biologique comme le père du nouveau-né, de peur que la progéniture s’engage avec son frère à l’avenir et donne naissance à un mamzer.

La majorité des rabbins estiment qu’une femme célibataire peut ne pas recevoir de fécondation in vitro pour des raisons morales et spirituelles.

Mais l’affirmation halakhique de l’hôpital est discutable, selon Rabbi Yehuda Leib Nachmanson, doyen du kolel Or Yaakov à Rehovot, qui s’appuie sur le rabbin Joel Sirkis (Bach, 1561-1640), le Bach a statué que si une femme se couchait sur des draps sur lesquels un homme plus tôt a laissé des spermatozoides ne devrait pas se préoccuper d’absorber son émission, car cela n’impliquait pas le coït. Le rabbin Nachmanson soutient que, même si une femme peut réellement être fécondée de cette façon, le Bach a, en effet, statué qu’une femme – mariée ou non – peut être fécondée par le sperme d’un homme in vitro.

Les rabbins modernes ont traité de la naissance potentielle d’un mamzer, si l’enfant né in vitro se marie avec un autre enfant du même donneur, en recommandant que le donneur soit un non-Juif.

Le plaignant affirme que «dans le refus catégorique de l’hôpital de fournir des traitements de fertilité aux femmes souffrant de problèmes d’infertilité, l’hôpital discrimine les femmes célibataires sur la base de leur état civil».