Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a imposé des limites au programme de missiles balistiques du pays, selon une annonce du général Mohammad Ali Jafari, chef du Corps des gardiens de la révolution (IRGC).

Jafari a déclaré que Khamenei a établi la gamme à 2.000 kilomètres (1.240 miles), limitant la gamme au Moyen-Orient.

L’aire de répartition comprend Israël et un certain nombre de bases américaines. La cinquième flotte américaine est basée à Manama, Bahreïn, par exemple. Cependant, le Qatar accueille la base aérienne Al Udeid, à 32 kilomètres au sud-ouest de Doha et avec environ 10 000 militaires américains, la plus grande base américaine de la région.

Le programme de missiles balistiques n’était pas techniquement considéré comme faisant partie de l’accord nucléaire JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) signé en 2015 entre l’Iran et les six puissances mondiales. Cependant, il y avait une résolution antérieure des Nations Unies interdisant à l’Iran de faire avancer sa technologie des missiles balistiques – un mandat que Téhéran a soigneusement ignoré jusqu’à présent.

M. Jafari a déclaré aux journalistes mardi lors d’une conférence à Téhéran que la capacité de missiles balistiques actuelle du pays est, à ce stade, suffisante pour les besoins militaires de l’Iran.

« Aujourd’hui, la portée de nos missiles, comme le dictent les politiques du guide suprême iranien, est limitée à 2 000 kilomètres, même si nous sommes capables d’augmenter cette portée », a déclaré M. Jafari.

« Les Américains, leurs forces et leurs intérêts sont situés dans un rayon de 2 000 kilomètres autour de nous et nous sommes en mesure de répondre à toute attaque désespérée possible », a-t-il dit, selon ABC News.

« Ils savent que s’ils commencent une guerre entre l’Iran et les Etats-Unis, ils seront définitivement les principaux perdants et leur victoire ne sera en aucun cas garantie », a-t-il déclaré. « Par conséquent, ils ne vont pas commencer une guerre. »

La Chambre des représentants des États-Unis a voté jeudi dernier pour imposer de nouvelles sanctions à Téhéran dans le cadre de la poursuite des travaux du pays sur sa technologie de missiles balistiques.

