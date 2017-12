Le Hamas continue d’inciter le public palestinien à attaquer Israël suite à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël avant le transfert de l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem.

Dans une déclaration publiée par le Hamas, le Hamas a annoncé que « l’Intifada d’al-Qods a commencé et continuera jusqu’à ce qu’elle atteigne son objectif de liberté pour al-Qods (Jérusalem) ».

Hazem Qassem, un porte-parole du Hamas, a déclaré que « le crime israélien contre les manifestants et les attaques de l’occupation dans la bande de Gaza se produisent dans le cadre des crimes en cours contre notre peuple (Palestinien) et le gouvernement américain est un partenaire pour ces crimes, car il leur offre une couverture. »

« Le peuple palestinien depuis hier et aujourd’hui a commencé à se lever pour protester contre l’agression contre la ville sainte, et il exprime un message qui est vrai et continuera jusqu’à libérer le sang al-Qods et ne renoncera jamais au conflit avec l’occupation. »

