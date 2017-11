Le Hamas demande à Israël de permettre aux responsables palestiniens d’extraire les corps des terroristes du Jihad islamique qui se trouvent encore dans le tunnel détruit par l’armée israélienne cette semaine. Parallèlement , la famille des soldats dont les corps sont toujours à Gaza depuis 2014, Hadar Goldin Oron Shaoul ont demandé au Ministre Netanyahu de prendre en compte de façon égale toutes les demandes humanitaires comme le retour du corps des deux soldats tués à Tsouk Etan.

En cas de geste humanitaire israélien envers le Hamas , la décision devra être subordonnée au retour des garçons à la maison. La réponse positive du gouvernement israélien au Hamas serait une injustice morale et une faiblesse politique.

Le frere d’Oron Shaul , un ancien soldat de Tsahal a dit ‘nous esperons que le gouvernement israélien n’acceptera pas la demande du Hamas tant qu’ils ne répondent pas à la notre. Mon frere etait aussi dans un tunnel et a été enlevé par le Hamas et depuis plus de trois ans, son corps est détenu à Gaza »

Le président de la Chambre, et député Shuli Mualem Refaeli, et le député Amir Peretz se sont également référés à la demande du Hamas : » Si le Hamas veut les corps des terroristes enfouis sous les décombres du tunnel, nous demandons le retour des corps des soldats » .

Ajoutant : ‘L’équilibre humanitaire doit être clair pour le Hamas et nous attendons depuis plus de trois ans le retour de nos disparus. C’est le Hamas qui decidera si il veut que les corps des terroristes soient enterrés sous les décombres du tunnel, et en fera des personnes disparues. L’équilibre humanitaire lie toutes les parties. Nous demandons instamment au premier ministre d’exercer toute son autorité pour le retour des deux civils israéliens par le Hamas et les corps de Oron Shaul et Hadar Goldin. C’est une occasion qui ne doit pas être ratée. ‘