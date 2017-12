Alors que les dirigeants israéliens ont félicité le président Donald Trump pour sa décision de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d’Israël, un porte-parole du groupe terroriste Hamas a déclaré qu’elle « ouvre les portes de l’enfer ».

« La décision de Trump sur Jérusalem ne réussira pas à changer le fait que Jérusalem est une terre arabo-musulmane », a déclaré le porte-parole mercredi après l’annonce de la Maison Blanche par Trump. Le Hamas a également appelé à un « Jour de la colère » palestinien vendredi.

Avant l’annonce, les Palestiniens ont organisé un rassemblement de masse à Gaza qui comprenait l’incendie de drapeaux israéliens et américains.

Le président Reuven Rivlin était parmi les dirigeants israéliens pour saluer le mouvement.

« Il n’y a pas de cadeau plus approprié ou beau, à l’approche des 70 ans de l’indépendance de l’Etat d’Israël », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« La reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d’Israël, et la relocalisation de toutes les ambassades dans la ville, est un jalon dans la reconnaissance du droit du peuple juif à notre terre, et une étape importante sur notre route vers la paix – la paix pour tous les habitants de Jérusalem et de toute la région. »

Naftali Bennett, chef du Parti juif pro-colonisateur et ministre de l’Education du pays, a souhaité à Trump un «mazel tov» et l’a félicité de ne pas céder aux «énormes pressions de l’intérieur». Il a également remercié Trump et «les grands gens du États Unis. »

Yair Lapid, le chef du parti centriste Yesh Atid, a salué le discours « historique » de Trump dans une déclaration postée sur Facebook et a déclaré que « Jérusalem a toujours été et restera notre capitale. Nous sommes impatients d’accueillir l’ambassade américaine à Jérusalem. »

Lapid a ajouté que les menaces de violence ne devraient pas dicter la politique, et que «quiconque s’abandonne à la violence encourage simplement le terrorisme».

Le chef du parti travailliste, Avi Gabbay, a également publié une déclaration sur Facebook, disant: « Quand mes parents au Maroc ont rêvé de déménager en Israël, ils n’ont pas vérifié la page de Jérusalem sur le site du Département d’Etat américain. Jérusalem est un symbole pour le peuple juif depuis des milliers d’années. C’est plus que ma capitale, c’est chez moi. C’est là que mes frères et sœurs et moi avons grandi. Après 70 ans d’existence de l’Etat d’Israël, je suis heureux que notre allié le plus important, les Etats-Unis, reconnaisse maintenant Jérusalem comme notre capitale. »

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, a appelé les autres pays du monde à suivre l’exemple des Etats-Unis et a espéré que la décision « ouvre un nouveau chapitre de la communauté internationale reconnaissant Jérusalem ».

La dissidence venait de la gauche et des groupes palestiniens.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans des remarques télévisées suite à l’annonce de Trump l’a qualifié de « déclaration de retrait du rôle qu’il a joué dans le processus de paix ».

Il a qualifié la décision de « récompense d’Israël pour avoir nié les accords et défié la légitimité internationale et l’a encouragé à poursuivre la politique d’occupation, de colonisation, d’apartheid et de nettoyage ethnique ». Il a ajouté que les dirigeants palestiniens se rencontreraient dans les prochains jours. formuler une réponse.

Le négociateur en chef des Palestiniens pour la paix, Saeb Erekat, a déclaré que l’annonce avait « disqualifié les Etats-Unis d’Amérique pour qu’ils jouent un rôle dans tout processus de paix ».

Le groupe de défense des droits de l’homme israélien B’Tselem a noté dans une déclaration que Trump annonçait qu’il reconnaissait Jérusalem comme la capitale d’Israël, « Israël n’a jamais reconnu les résidents palestiniens de Jérusalem – les terres dont l’Etat annexait unilatéralement et illégalement ».

« Aucune annonce unilatérale ou la relocalisation d’une ambassade ne peut changer le fait que de vastes zones de la ville – sur lesquelles vivent des centaines de milliers de Palestiniens privés de leurs droits politiques – sont occupées. C’est la réalité qui doit changer « , a déclaré B’Tselem.

Le législateur arabo-israélien Haneen Zoabi a critiqué l’annonce et a promis de continuer à se battre pour les Palestiniens.

« Jérusalem est la capitale de l’Etat palestinien, et nous continuerons à nous battre pour cela », a déclaré Zoabi. « Il est important de noter qu’avec ce mouvement irrégulier, les Etats-Unis ont déclaré leur propre manque de pertinence en tant que médiateur. »

Pendant ce temps, les patriarches et les chefs des églises à Jérusalem, représentant un éventail de mouvements chrétiens, étaient critiques.

« Nous suivons avec inquiétude les rapports sur la possibilité de changer la façon dont les Etats-Unis comprennent et traitent le statut de Jérusalem », lit-on dans une lettre commune. « Nous sommes certains que de telles mesures engendreront une haine, des conflits, des violences et des souffrances accrus à Jérusalem et en Terre Sainte, nous éloignant du but de l’unité et plus profondément vers la division destructrice. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de nous aider tous à avancer vers plus d’amour et une paix définitive, qui ne peut être atteinte sans que Jérusalem soit pour tous.

