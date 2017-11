Lors d’une conférence sur l’antisémitisme en Europe, de hauts responsables hongrois ont déclaré que l’absence de violence contre les Juifs dans leur pays était due à son refus d’admettre des immigrants musulmans.

L’affirmation, contestée par au moins un expert juif sur l’antisémitisme, est venue au milieu des critiques du gouvernement de droite du Premier ministre Viktor Orban par d’autres dirigeants européens de sa politique d’immigration, et d’un différend entre le leader hongrois et certains dirigeants communautaires juifs Orban d’encourager ou de tolérer la rhétorique antisémite.

Alors que d’autres pays européens ont connu des attentats terroristes djihadistes contre les Juifs et d’autres ces dernières années, « la Hongrie a toujours été capable de protéger ses citoyens et ses résidents, ses frontières et ses éléments fondamentaux de l’immigration massive et du terrorisme international ». La politique de sécurité István Mikola a déclaré mercredi lors d’un événement à Budapest intitulé « Les juifs d’Europe sont-ils en sécurité? » a été organisé par l’organisme de surveillance des juifs hongrois sur l’antisémitisme, la Fondation Action et Protection.

Csaba Latorkai, secrétaire d’Etat adjoint aux affaires sociales prioritaires, a noté l’assassinat en 2015 d’un garde de sécurité juif au Danemark par un islamiste ainsi que d’autres attaques, dont le meurtre de 137 personnes à Paris par d’autres islamistes plus tard dans l’année.

« Prenant des mesures de sécurité et administratives pour empêcher de tels actes, le gouvernement hongrois a agi, et à l’automne 2015 il a décidé de mettre en place une barrière frontalière, a introduit une fermeture légale des frontières », a déclaré Latorkai dans son discours. afin de protéger les citoyens et faire de la Hongrie l’un des endroits les plus sûrs au monde. Personne ne devrait avoir peur qu’il puisse y avoir des attaques dans nos rues. »

L’arrivée d’au moins 2 millions d’immigrés en provenance d’Irak, de Syrie et d’autres régions du Moyen-Orient en 2015 a opposé les gouvernements d’Europe occidentale résolus à absorber les nouveaux venus contre les États membres de l’UE qui ferment leurs frontières, notamment la Hongrie.

Rabbin Andrew Baker, directeur des affaires juives internationales à l’American Jewish Committee, a déclaré à JTA lors de l’événement que le lien fait par Mikola dû à la Hongrie, qui aura une élection générale l’année prochaine, « veut dire que cela [sa politique d’immigration ] est encore un autre aspect de prendre soin de sa communauté juive, même si c’est probablement un peu exagéré de voir cela comme une menace pour la communauté juive. »

Les leaders communautaires juifs à travers l’Europe sont divisés sur l’arrivée des immigrants du Moyen-Orient, certains citant les valeurs juives exhortant la générosité envers les nouveaux arrivants et d’autres avertissant que l’afflux de musulmans des pays où l’antisémitisme est une norme sociale exacerbera l’antisémitisme européen. problème.

« Le grand nombre de réfugiés qui sont entrés en Europe a manifestement soulevé des préoccupations particulières », a déclaré Baker, mais il a exhorté les auditeurs à « résister à la tentation de pointer du doigt » cette population pour identifier les causes de l’antisémitisme.

Se concentrer sur l’immigration musulmane « est une chose facile pour les gens ici en Hongrie et le gouvernement hongrois », a-t-il dit à JTA, contrairement à d’autres problèmes liés à l’antisémitisme – y compris la campagne menée par le gouvernement cette année contre George Soros. milliardaire, que certains observateurs considèrent comme antisémite.

Le parapluie Mazsihisz des communautés juives en Hongrie a accusé Orban depuis 2013 de blanchir le rôle de la Hongrie dans l’assassinat des Juifs dans l’Holocauste et de lancer la campagne contre Soros, un survivant de l’Holocauste né en Hongrie.

« La chose triste est, cela fonctionne », a déclaré Baker. « Sous le gouvernement actuel, il y a des efforts pour réécrire le » récit clair de la Hongrie sur l’Holocauste « .

Il a noté la statue commémorative «célèbre ou infâme» à Budapest pour l’occupation nazie, que la communauté juive en 2014 a déclaré blanchie de la complicité hongroise de l’Holocauste et «parlant de façon positive de Miklos Horthy, le quisling de la guerre en Hongrie.

Orban plus tôt cette année a appelé Horthy, qui a aidé les Nazis à tuer des milliers de Juifs, un «homme d’État exceptionnel».

Le président de la Fondation Action et Protection, Daniel Bodnar, a déclaré lors de la conférence que si la violence antisémite reste extrêmement rare en Hongrie, le pays a vu proliférer la rhétorique antisémite au cours de la dernière décennie, notamment à travers le parti d’extrême droite Jobbik. et ses médias affiliés.

En 2016 et 2015, sa fondation a enregistré 23 et 53 incidents en Hongrie, qui compte environ 100 000 Juifs, sans agressions physiques de particuliers. Il a initié des douzaines d’affaires pénales depuis sa création en 2012.

Des centaines d’incidents, avec de nombreux assauts, ont été enregistrés dans ces années en Grande-Bretagne et en France.

