Le ministre israélienne déléguée aux Affaires étrangères Tzipi Hotoveli a provoqué un scandale, caractérisant la relation entre les Juifs américains et Israël. Dans une interview accordée à la version en langue anglaise du canal I24news et répondant à une question sur la distance des États – Unis et la communauté d’ Israël, Hotoveli a dit que les juifs américains ne comprennent pas la complexité de ce qui se passe au Moyen – Orient.

« Je ne comprends pas comment un juif peut agir sans avoir le sentiment d’avoir un Etat », a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères. « Ils ont une courte mémoire: il y a 70 ans, les Juifs ont vécu un terrible Holocauste, parce qu’ils n’avaient pas d’Etat national. Israël abrite tous les Juifs de tous les courants. Et il y a d’un autre côté, un manque de compréhension de la complexité de ce qui se passe dans la région. Ces gens n’envoient jamais leurs enfants se battre pour leur pays. »

« Pour la plupart de ces Juifs, leurs fils ne servent pas de soldats dans les Marines, en Afghanistan ou en Irak. La plupart d’entre eux ont une vie confortable. Ils ne savent pas ce que sont les attaques à la roquette. Je pense qu’il est très important de ressentir ce que cela signifie de vivre quotidiennement avec ces menaces. »

Les mots de Tzipi Hotoveli ont provoqué une vive réaction de la part des réformistes américains et des politiciens israéliens.

« Cette attaque n’a pas de place, et les mots de Hotoveli n’expriment pas la position du gouvernement israélien » – se hâta de dire, le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le chef du parti d’opposition Avi Gabay a qualifié la déclaration de Hotoveli de « pathétique et infructueuse ».

Il a rappelé que « la grande guerrière Hotoveli elle-même a passé des années de service militaire à Atlanta. » Le chef du mouvement conservateur du judaïsme, Izhar Hess, a déclaré que Hotoveli ne fait qu’intensifier ses paroles avec le conflit entre les Juifs de la diaspora et Israël.

Il l’a également accusée d’ignorer les faits sur la vie des Juifs en Amérique du Nord. « Depuis de nombreuses années, l’armée américaine n’a pas vérifié l’identité confessionnelle des soldats. Mais le dernier test a montré que la proportion de soldats juifs dans l’armée dépasse leur part dans la population américaine « , a ajouté Hess.

Le chef du Mouvement réformateur, le rabbin Gilad Kariv, a déclaré que « les paroles scandaleuses de Hotoveli ne sont que le fruit d’un vide: elles sont la continuation directe des dommages que le Premier ministre Netanyahu a fait avec ces relations ».

