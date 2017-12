Les forces militaires israéliennes ont frappé le centre de recherche et militaire de Jamarya, au nord-ouest de Damas, lundi soir, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé au Royaume-Uni. Les frappes aériennes israéliennes ont détruit une usine de recherche scientifique syrienne affiliée au régime d’Assad, en charge de la recherche chimique et biologique et la fabrication de missile sol-air russe S-200.

« Les avions israéliens ont ciblé la région de Jamarya près de Damas, y compris un centre de recherche scientifique et des entrepôts où les armes et les munitions du régime et de ses alliés étaient stockées », a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l’ AFP.

Les forces du régime syrien ont affirmé avoir intercepté trois des six missiles tirés sur les positions, selon la télévision d’Etat syrienne.

Le rapport fait suite à une attaque présumée sur une base militaire iranienne par des avions de combat de l’armée de l’air israélienne à environ 50 kilomètres au nord de la frontière syrienne avec Israël. Les images satellite publiées plus tôt dans la journée lundi ont montré la destruction de la base d’Al-Qiswa au sud de Damas où l’attaque aérienne a eu lieu samedi matin .

SYRIA: Reports of Israeli airstrikes on military targets near Damascus. Warplanes targeted Yafour, Deiraj and Jamariya military bases, in what appears to be Israeli airstrikes. Israel, in accordance with its longstanding policy, has not commented on the reported airstrike. pic.twitter.com/OyPUxmINZx

— Behind The News (@Behind__News) 4 décembre 2017