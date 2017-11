Aucun groupe n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque de la mosquée dans le Sinai de weekend, qui a fait plus de 300 morts dont une trentaine d’enfants.

Les doutes et les points d’interrogation sur ceux qui sont derrière l’attaque causent de sérieux arguments en Egypte. Les théoriciens de la conspiration sur Israël profitent de la situation pour accuser Israel:

Le Iman et cheikh Aref Abu Akar, du nord du Sinaï qui a souvent des propos contre Israël et le rêve reconquérir le Sinaï a été interviewé hier par la télévision égyptienne et a accusé le Mossad israélien d’être responsable de l’attaque brutale contre la mosquée dans laquelle 341 personnes ont été tuées. Pour lui, il est evident qu’Israel est lié directement à Daesh et cherche à intensifier les guerres internes entre les musulmans afin de continuer sans porter l’attention de coloniser Israel.

Pour ce Imam antisémite, » Les responsables représentent les loyalistes d’al-Qaïda, mais aussi le régime Sisi, qui, selon eux, veut provoquer une guerre entre les différentes tribus arabes. Même les membres du Hamas (qui avaient l’habitude de tirer sur des salafistes à l’intérieur d’une mosquée de Rafah) sont à blâmer.

