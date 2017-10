? IMPORTANT | Alyaexpress-News devient Israel24.News !

La guerre de 2008, Plomb Durci a été celle qui m’a inspiré à mettre ce site en ligne, tant pour aider les Olims, mais aussi pour informer avec véracité et objectivité ce qui se passe réellement en Israël et au sein de ce conflit israélo-palestinien qui est si mal compris dans le monde.

Depuis la création du site, Alyaexpress-News a médiatisé trois guerres en temps réel: les tirs de roquettes, les attentats en Israël et dans le monde, les nouvelles aides aux Olim, les nouvelles technologies…et toutes les infos sur la communauté juive, mais encore !

Notre équipe bénévole, a vécu avec tous nos lecteurs des moments forts, des moments inoubliables, des moments de grande tristesse, tant par l’actualité en Israël qu’en France ou ailleurs dans le monde.

Nous avons aussi pu vous proposer des produits israéliens depuis notre boutique Israel Chrono, petite soit, mais qui a été plus d’une fois critiquée par les sites pro-BDS qui n’ont pas acceptés que nous vendons des produits de la Mer Morte, car selon eux ils sont fabriqués en « territoire occupé » ! Ce qui est le plus insolite est que nous vendons aujourd’hui de la Boutargue faite dans le Neguev à des clients musulmans habitants en France et qui de plus, nous remercient pour le prix et la qualité du produit !

Et pour ajouter un peu plus à notre politique de droite mais qui reste des plus objective, la Roulotte du Hayal, qui depuis la guerre de Tsouk Etan 2014, roule vers les bases militaires pour offrir à des unités combattantes de plus de 100 soldats, des menus dignes de restaurants !

Aujourd’hui, toute notre équipe est fière du travail effectué, et nous tournons la page vers quelques changements, qui ne feront qu’augmenter notre travail sur le net, les réseaux sociaux, et sur le terrain, avec un nouveau site, Israel24.News, toujours et encore plus à la UNE avec de nouvelles catégories, des surprises en perspectives et un nouveau design, pour votre plus grand plaisir.

Mais nous n’oublions pas le plus important avec les temps qui courent …la sécurité, tous nos sites seront dorénavant sécurisés (Htpps) : Israel24.News, Israel Chrono et la Roulotte du Hayal (SOS Netivot).

Les lecteurs, clients, donateurs, pourront naviguer sur nos sites dans le plus grand anonymat, en sécurité tout comme notre équipe afin que personne ne puisse suivre votre parcours sur le net en venant chez nous !

Nous avançons, Alyaexpress-News fait place à son bébé et dans quelques jours, Israel24.News sera en ligne, en attendant quelques légers bugs sont à prévoir lié à la maintenance ! Mais ils seront de courte dureé !

Mazal tov !

Toute l’équipe de Israel24.News vous remercie pour votre fidélité :

Gerard M, Pierre D, Yoram H, Juliette et Lucien Z, Franck S, Andrée S, Laurence D, Edmond Richter, Rony Achrich, et moi même, Dan N, Sabrina Netivot.

Un grand merci à toutes les personnes qui aident sur le site ou nous soutiennent toute l’année.