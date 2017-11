Yoni Bali, un éthiopien de 34 ans, a immigré en Israël dans le cadre de l’opération Solomon et a servi comme soldat de combat dans la police des frontières Magav.

Ces dernières années, il a souffert d’une maladie qui a provoqué un blanchiment de sa peau. Selon Yoni, depuis ce changement, l’attitude des gens a changé envers lui mais il reste fier d’être Éthiopien.

Toute la pigmentation de sa peau de tout son corps est devenu blanche, c’est la maladie de Vitiligo*, pas trés connue en Israël.

Il s’est marié avec une femme éthiopienne, sa vie n’a pas changé pour lui mais pour les autres 🙂

*Le vitiligo, aussi appelé leucodermie ou achromie du latin vitium est une maladie chronique de l’épiderme. Elle se caractérise par des taches blanches (dépigmentation) sur la peau, de dimension, d’aspect et de localisation variables, qui tendent à s’agrandir. Cette maladie auto-immune survient lorsque les cellules portant les pigments meurent ou sont incapables de fonctionner normalement. Elle évolue par poussées, sous l’influence de différents facteurs comme le stress, l’anxiété, le choc psychologique ou les frottements, et apparaît parfois au contact de produits chimiques (rares cas). Les causes les plus communes sont peu connues. Des recherches suggèrent cependant que la maladie puisse provenir de désordres auto-immunes, de prédispositions génétiques, de stress oxydatifs. Il peut encore être d’origine neuronale ou virale.

