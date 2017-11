Le service pénitentiaire israélien fournit un traitement psychiatrique coûteux aux terroristes derrière les barreaux en Israël, y compris des médicaments que les citoyens israéliens ordinaires trouvent difficiles à obtenir, selon un rapport de mardi sur le Reshet Bet de la radio israélienne.

Le Dr Nimrod Keisar, psychiatre, s’est dit fier du traitement qu’il offre aux terroristes, en tant que membre d’une équipe de psychiatres de haut niveau embauchés par l’IPS pour soigner des terroristes emprisonnés.

«La politique de l’IPS consiste à s’intéresser à cet aspect de l’expérience des prisonniers et à prendre soin de leur vie, de leur sécurité et, dans une large mesure, de leur qualité de vie», a déclaré Keisar. , puisque l’IPS achète pour eux des médicaments qui ne sont pas inclus dans l’inventaire local des HMO.

« Mon traitement utilise les méthodes les plus modernes et les plus avancées », se vantait Keisar, expliquant que cela inclut « les médicaments qui peuvent être difficiles à obtenir à l’extérieur, ils ne sont pas tous dans le panier HMO. Je donne le maximum. Le service des prisons me le permet et ils sont certainement intéressés par notre très bon niveau de traitement. »

Selon Keisar, «Quand je rencontre une personne qui ne m’intéresse pas, je préfère ne pas savoir ce qu’il a fait. Au lieu de cela, je regarde le fait qu’il a une femme et des enfants. »

Le Dr Keisar a révélé que certains des terroristes souffrent du syndrome de stress post-traumatique en raison des scènes terrifiantes qu’ils ont vécues dans les attentats terroristes qu’ils ont eux-mêmes commis.

Le psychiatre senior a expliqué: «Les gens qui sont en prison pendant de longues périodes, chacun et sa propre peine, ont des problèmes qui sont habituellement des troubles du sommeil, des problèmes résultant de la séparation de la famille, des conditions de la prison, même s’ils sont traités humainement …

« Il (le terroriste) a des cauchemars, il ne peut pas dormir, il est déprimé, il lui manque la famille et ses enfants. Il a provoqué l’attaque, mais il peut souffrir de toutes sortes de cauchemars à cause de ce qu’il a vu. »

Le Dr Keisar a précisé qu’il ne se demandait pas «si le patient exprime des remords ou non», soulignant qu’il ne voit aucune différence entre ses patients juifs et arabes.

Soulignant qu »il n’y a pas de différence entre les larmes d’une mère juive et les larmes d’une mère arabe, c’est-à-dire que l’empathie et l’humanité sont cruciales quand on rencontre une personne’, a souligné Keisar parmi les terroristes emprisonnés.

‘Le service pénitentiaire investit beaucoup dans la prévention de la perte de ces personnes’, a-t-il déclaré. ‘Nous prenons beaucoup de mesures pour éviter cela.

