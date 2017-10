Ce père de famille a utilisé les dates de naissance de ces huit enfants dans le nord du pays au Loto et a remporté le premier prix qui est d’environ 8 millions de shekels. Lorsque qu’il a célébré la bonne nouvelle, le père a dit :

» Les enfants sont heureux, et comme dans le cas d’un père à 8 enfants dans le nord, il s’avère qu’ils ont aussi de la chance’, a-t-il dit. Le père heureux de 62 ans, qui travaille pour vivre comme un employé à l’usine, a décidé de jouer un billet de loterie qui combinait les 8 date de naissance et l’âge de ses enfants et a gagné le week-end dernier pour obtenir le premier prix, qui totalise 8 millions de shekels.

Ce n’est pas la première fois que ses enfants lui ont apporté la chance, le père a dit au Yediot Aharonot « qu’il y a une décennie il y a gagné à la loterie 300 mille shekels, tout en remplissant la grille avec les âges de ses enfants (quand il y en avait six). »

Mais la grande victoire est venue après qu’il ait rempli des nombres réguliers pour l’anniversaire de ses huit enfants, et à la fin de la semaine dernière, on lui a annoncé qu’il avait finalement gagné le premier prix. Le gagnant a déclaré que depuis la nouvelle de la victoire, il avait gardé son sang-froid et n’était pas fou de dépenser des vacances chères ou tout autre gaspillage rapide : ‘J’ai demandé au gérant une matinée libre pour aller travailler dans le centre du pays, pour réfléchir avec sa femme que faire avec l’argent : ‘Un million pour chaque enfant, ma femme et moi n’avons besoin de rien’. (Ceci est bien sûr, si vous ne considérez pas l’impôt sur le revenu).

Le deuxième prix d’un montant de 4 millions de shekels, a été gagné par une grand-mère de huit petits-enfants. Mifal Hapais a déclaré que le gagnant était une femme de 80 ans de Kiryat Ono, qui a acheté un ticket de loterie pour 29 NIS alors qu’elle se rendait au centre communautaire local pour entendre une conférence. Le prix, a déclaré le gagnant, sera distribué à ses huit petits-enfants pour acheter un appartement et étudier à l’université.

