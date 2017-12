Les navires de la marine israélienne ont embarqué dimanche soir et ont saisi plusieurs bateaux qui avaient viré à l’extérieur de la zone où les bateaux de pêche de Gaza sont autorisés à naviguer. Gaza est sous blocus naval, c’est la réponse d’Israël à la prise de contrôle de Gaza par le groupe terroriste du Hamas. Les navires semblaient tenter de briser le blocus. Cinq personnes ont été arrêtées.

Les terroristes arabes ont lancé dimanche soir une bombe incendiaire sur les soldats de Tsahal opérant dans le quartier Azariya de Yerushalayim. Personne n’a été blessé et aucun dégât n’a été signalé. Les soldats ont commencé à rechercher les auteurs de l’incident. Par ailleurs, dimanche soir, des soldats ont fait une descente dans une maison du village de Danba à Shomron, près de Tul Karem, où, agissant sur un conseil, ils ont découvert une grande cache d’armes illégales. Parmi les armes se trouvaient des armes de poing, des munitions, des bombes incendiaires et d’autres objets. Plusieurs personnes ont été arrêtées et sont interrogées.

Dimanche soir, les responsables de la sécurité ont déclaré avoir arrêté 22 suspects de sécurité recherchés dans d’autres régions de Yehudah et Shomron. Les suspects étaient recherchés pour avoir participé à des émeutes et ont lancé des pierres et des bombes incendiaires qui mettaient en danger des civils israéliens et des soldats des FDI. Plusieurs des suspects ont également été accusés d’appartenir au Hamas. Tous ont été interrogés sur leurs activités par les forces de sécurité.

