La démission de Hariri est pour Israel, une nouvelle qui ne sera pas sans conséquence, mais qui n’est pas une surprise. Depuis des années, le premier ministre israélien mais aussi son ministre de la defense ont avertit tant bien que mal le monde de la main du Hezbollah au Liban et de l’Iran dans le monde.

Pourtant de nombreux pays dont la France continuent de soutenir l’Iran et l’accord nucléaire pendant que le Hezbollah soutenu par l’Iran prend de plus en plus de place au Liban, entraînant la démission des plus modéré par la force de la menace.

Israel surveille donc de prés ce qui se passe à ses frontières, tant au Liban qu’en Syrie et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé samedi que la démission de son homologue libanais et les raisons invoquées ne sont que la résultante du mouvement armé du Hezbollah et son allié Iranien de « mainmise » sur le Liban. Avigdor Lieberman, a ajouté que M. Hariri a confirmé ce qu’Israël dit depuis longtemps.

M. Netanyahu a déclaré dans un communiqué relayé par son bureau : « Ses déclarations sont un avertissement adressé à la communauté internationale pour agir contre l’agression iranienne. Israël assure que le mouvement libanais Hezbollah, qu’il a combattu en 2006, tient les rênes du Liban et cherche à consolider son rôle en Syrie voisine où ses hommes sont alliés aux forces du régime de Damas. Cette agression met en danger pas seulement Israël, mais tout le Moyen-Orient ».

Ce weekend M. Hariri a annoncé sa démission : « L’Iran a une mainmise sur le destin des pays de la région (…) Le Hezbollah est le bras de l’Iran non seulement au Liban mais également dans les autres pays arabes »