Israël essaie de tirer parti de l’élan de la Déclaration américaine, et a entamé des pourparlers avec d’autres pays à l’étranger pour examiner si ces pays acceptent de suivre et d’adopter une position similaire à la reconnaissance de Jérusalem des Etats Unis comme capitale d’Israël, y compris le désir de déplacer l’ambassade à Jérusalem. Cependant, on estime que de nombreux pays préfèrent attendre les développements des prochains jours avant de prendre les décisions.

Parmi les pays avec lesquels se déroulent les pourparlers sont les Philippines, qui ont déjà annoncé qu’ils envisageraient d’adopter une résolution similaire, ainsi que les pays chrétiens en Afrique, qui ont renforcé les relations avec Israël suite à une série de visites du Premier ministre Netanyahu.

Malgré le soutien de la République tchèque, d’autres pays européens ont exprimé leur dégoût pour les déclarations de Trump et ont affirmé que sa déclaration était préjudiciable au processus politique dans la région. Le premier à le faire était la Premier ministre britannique Theresa May. « Nous ne sommes pas d’accord avec la décision des Etats-Unis de transférer leur ambassade à Jérusalem et de reconnaître la ville comme capitale d’Israël avant l’accord final, car cela n’aide pas à mûrir les conditions pour la paix dans la région ». « Nous pensons que cela n’est pas bénéfique en termes de perspectives de paix dans la région.L’ambassade britannique en Israël est située à Tel Aviv et nous n’avons pas l’intention de la déplacer. »

« L’administration de Berlin ne soutient pas cette position parce que le statut de Jérusalem devrait être déterminé dans le cadre d’une solution à deux Etats », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel.

L’Union européenne a publié une déclaration condamnant la déclaration de Trump. « La position de l’Union européenne reste inchangée, les aspirations des deux parties doivent être réalisées et un moyen doit être trouvé dans les négociations pour établir Jérusalem comme future capitale des deux Etats », indique le communiqué. « Nous appelons tous les États de la région à faire preuve de retenue et à prévenir l’escalade. »

Le président Macron a aussi que cette décision est regrettable de son voyage en Algerie …

