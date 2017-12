Johnny Hallyday, a rendu l’âme à l’âge de 74 ans, pendant la nuit de mardi à mercredi, après avoir lutté contre son cancer du poumon. Sa femme Laetitia a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué de presse émis hier. Né Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday a connu le succès au début des années 1960. C’est lui qui a popularisé le rock and roll en France.

«Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité.«Jusqu’au dernier instant, poursuit-elle, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le cœur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu toute une vie sans concession pour son public, pour ceux qui l’adulent et ceux qui l’aiment.»

La star n’a jamais caché son amour pour Israel et l’a fait savoir lors de l’un de ses concerts à Tel Aviv comme en 2012 :

“Vous êtes un peuple formidable. Jamais je n’oublierai l’accueil que vous m’avez réservé”, avait il crié entre deux titres.

A la télévision, il avait dit : “en 1967, j’ai failli prendre les armes pour venir défendre Israël. Mais Israël a gagné la guerre trop rapidement et je n’ai pas eu le temps de m’enrôler.”

Quelques beaux souvenirs de la bête de scène en Israel :

