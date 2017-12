Les groupes terroristes appellent à la journée de « rage » avant la reconnaissance attendue de Donald Trump mais l’armée annonce l’élimination des barrières à l’intérieur d’Hébron à la lumière d’un calme relatif.

Le chef d’état-major des FDI, Gadi Eisenkot, a rencontré mercredi matin des hauts responsables militaires en Judée Samarie, au milieu d’appels lancés par des groupes terroristes pour la violence dans la région suite à l’annonce américaine sur Jérusalem

Les chefs du commandement central de Tsahal, sa division de Judée Samarie et ses six brigades régionales, ainsi que le général Yoav Mordechai, chef de liaison militaire israélien avec les Palestiniens, ont présenté à Eisenkot une « évaluation de la situation ».

Mercredi, le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a déclaré que les forces israéliennes « sont prêtes pour tous les développements », mais a noté que le président américain Donald Trump n’avait pas encore fait d’annonce sur la question de Jérusalem.

« Attendons sa déclaration. Nous remettrons cette discussion à plus tard après sa déclaration. Comme vous le savez, Jérusalem et Israël – c’est une période sensible et une région sensible « , a déclaré M. Liberman lors d’une conférence à Jérusalem.

Trump devrait aborder publiquement la question de Jérusalem mercredi, et les officiels américains familiers avec l’homme politique ont déclaré qu’il déclarerait Jérusalem comme la capitale d’Israël, bien qu’il n’ordonnerait pas une relocalisation immédiate de l’ambassade de son pays de Tel-Aviv.

Dans une déclaration mardi, le groupe terroriste du Hamas a appelé les Palestiniens à « faire de la journée de vendredi une journée de rage contre l’occupation, rejetant le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem et la déclarant capitale de l’entité sioniste ».

Cette déclaration, avec d’autres par des groupes palestiniens et sur les médias sociaux, a soulevé des inquiétudes parmi les services de sécurité israéliens qui s’attendent à des émeutes à grande échelle en Judée Samarie et à Jérusalem-Est ou à des attaques terroristes contre des civils et des troupes israéliennes comme dans le passé.

Alors que les forces de sécurité se préparaient à la possibilité d’une telle violence, à partir de mercredi, cela n’incluait pas les mouvements dramatiques comme les convocations massives de troupes ou l’envoi de renforts importants aux unités de la Judée Samarie.

Lors de son inspection de la zone par une journée froide et pluvieuse, le chef des FDI a visité un certain nombre de localités et a été informé des « passages, infrastructures et technologies qui ont été mis en place pour améliorer la sécurité et la qualité de vie dans la région, « selon l’armée.

Eisenkot a salué «la manière dont les soldats opéraient pour mener à bien leur mission complexe dans la région, avec engagement, professionnalisme et intelligence», a déclaré l’armée.

À Jérusalem, la police israélienne s’est largement déployée dans toute la ville, y compris sur les sites où la violence est régulièrement attendue.

« La police israélienne est prête pour une réponse opérationnelle immédiate à un large éventail de scénarios si nécessaire », a déclaré un porte-parole de la police.

Apparemment sans rapport avec la question de Jérusalem, le major-général Yoav Mordechai a également annoncé mercredi que lce mardi 12 décembre, Israël supprimerait un certain nombre de barrières de sécurité qu’il a installées dans les régions d’Hébron, notamment les quartiers de Abu Sneina, Jabal Rahmah et Wadi al-Hariyeh .

Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, a révélé sur les médias sociaux que la violence dans certaine de ces régions ne serviront pas positivement à leurs habitants, avec hashtag en arabe » La stabilité engendre la prospérité. »

Mardi, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a averti qu’une décision de Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem et de reconnaître la ville comme la capitale d’Israël serait une « escalade dangereuse » qui traverse « chaque ligne rouge ».

Les factions politiques dirigées par le mouvement du Fatah du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont également appelé à des manifestations quotidiennes cette semaine, à partir de mercredi, et l’aile jeunesse du Fatah a déclaré que « toutes les options sont ouvertes pour défendre Jérusalem ».

Les Palestiniens de Gaza ont brûlé des drapeaux américains et israéliens, ainsi que des photos de Trump, pour protester contre son intention de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et potentiellement déplacer l’ambassade, malgré l’intense opposition arabe et musulmane à un changement de politique et le risque de protestations potentiellement violentes.

Le ministre des Renseignements Yisrael Katz a averti mardi que « des manifestations violentes seraient une grave erreur pour l’AP ».

« Je suggère qu’ils ne créent pas de tensions sécuritaires et ne mènent pas dans cette voie. Nous sommes prêts pour toutes les possibilités « , a-t-il déclaré, selon le site d’information Ynet.

Le département d’Etat américain a ordonné mardi aux employés du gouvernement d’éviter la vieille ville de Jérusalem et la Judée Samarie jusqu’à nouvel ordre en prévision d’une flambée de violence palestinienne.

La vieille ville de Jérusalem comprend la ville la plus sacré du judaïsme. Elle abrite également le troisième sanctuaire et les principaux sites chrétiens de l’Islam, et reste le centre du conflit israélo-arabe.

Le préjudice perçu aux revendications musulmanes à la ville a déclenché des protestations instables dans le passé, en Terre Sainte et dans le monde musulman, plus récemment en juillet, quand Israël a installé des détecteurs de métaux à l’entrée du Mont du Temple suite à une attaque terroriste meurtrière.

Au sein de l’administration Trump, les officiels discutaient encore mardi des détails du discours attendu du président alors qu’ils relayaient un flot d’avertissements des gouvernements alliés.

Avec la montée de la pression internationale, les responsables ont déclaré que Trump pourrait essayer de limiter l’impact de tout ce qu’il dit sur Jérusalem. Parmi les idées à l’étude figurait Trump un clin d’œil aux «aspirations» palestiniennes pour une capitale à Jérusalem-Est ou une approbation d’une solution à deux États du conflit, ce qu’il n’a pas clairement indiqué. Les fonctionnaires ont dit qu’il n’est pas clair si tout cela pourrait être inclus.

Raphael Ahren, Sue Surkes et l’AP ont contribué à ce rapport sur le Times Off Israel .

