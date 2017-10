Le site Info Chretienne a publié un article sur l’Alya des Juifs de France qui montre ce sujet, vu par des non juifs.

En effet, la montée de l’antismitisme en France et l’islamisme de ce pays qui ne fait qu’augmenter a engendré chez de nombreux juifs la décision de partir, mais ou ?

Beaucoup ont fait leur valise et ont décidé de se rendre en Israel, un jeune pays, dont la qualité de vie et l’identité du judaisme pour le juif de la Diapora n’est plus à prouver. Mais le site info chrétienne, a parlé d’une alya intérieure qui a tendance à remplacer l’alya traditionnelle :

» Certains juifs ne se sentant pas assez en sécurité, mais ne désirant pas pour autant rejoindre un Israël moderne duquel ne coule pas toujours le lait et le miel – les conditions de vie n’y sont en effet pas idéales – immigrent… dans d’autres quartiers ou villes de France. 60.000 juifs d’Île-de-France ont déménagé ces dix dernières années. Notamment pour les XVIe et XVIIe arrondissements de Paris où le nombre de juifs explose. »

Ce site ne cache pas non plus que la France est l’un des pays en Europe où l’antisémitisme est le plus fort :

» Selon une étude de la Fondation pour l’innovation politique, publiée en septembre, sur la violence antisémite en Europe, la France, qui compte la plus importante communauté juive d’Europe, présente aussi le plus grand nombre d’incidents violents, estimés à 4092 sur la période 2005-2015. Elle obtient un score bien supérieur à celui des autres pays lorsqu’il est question d’envisager l’émigration, la crainte d’être agressé physiquement et l’antisémitisme.Tel est l’alarmant constat que communique le journaliste Stéphane Kovacs. »

Quelques exemples de ces familles qui ont choisit la France pour fuir la France ?!!

» Sophie, Laurent et leurs trois enfants ont dû quitter, en catastrophe, leur pavillon de Romainville, en Seine-Saint-Denis. Après s’être fait cambrioler en mars, cette famille a retrouvé un matin de mai sa voiture pneus, crevés, taguée au tournevis en grosses lettres : « Juif », « Israël », et une étoile de David…

En avril, deux enveloppes avaient déjà été déposées dans leur boîte aux lettres. Avec à chaque fois une balle et des menaces : « Allah akbar boum boum », « À mort les juifs », « C’est bien vous la cible », « La 3e balle est pour toi ou ta famille ». Puis les murs ont été tagués : « Vive Daech. » »

« Monique, 87 ans, ne veut plus mettre les pieds dans son HLM de Stains. Fin août, elle a reçu un courrier, « Je vais vous tuer », signé « Ramé ». Elle y voit « Merah », « en verlan ». Sauf que la police, raconte-t-elle, lui a dit qu’« une seule lettre ne suffit pas pour porter plainte ». »

» Alain, lui, vient de quitter Bondy, sa plainte pour « discrimination raciale ou religieuse » a été classée : « sale juif, vive la Palestine », avaient écrit les cambrioleurs au rouge à lèvres sur le mur de sa chambre. »

» A Marseille, où l’on relève une trentaine d’actes antisémites par an, Yoni, qui porte la kippa, a été agressé en centre-ville un matin de juin. « Un Maghrébin m’a pointé un revolver entre les deux yeux, en me disant “mets-toi à genoux” », raconte-t-il. Comble du comble, Au commissariat, Yoni rapporte la chose suivante : « on m’a demandé s’il avait crié “sale juif”, poursuit-il. Comme ce n’est pas le cas, on m’a dit que ce n’était pas un acte antisémite, et l’affaire a été classée. » Assez révoltant. »

Puis le site Info Chretienne donne une solution pour ces juifs de l’Alya Interne :

» Ainsi si nous souffrons et pleurons pour les Français juifs et les souffrances absolument intolérables par lesquelles ils passent, nous le faisons en sachant que leur calvaire n’aura de fin que quand Jésus, le messie, reviendra. Toute personne, juive ou chrétienne, ayant été associée ou associée de près ou de loin avec le Dieu véritable provoque logiquement la colère et la persécution de ceux qui ne sont pas seulement « neutres » par rapport à lui, mais bien en rébellion, guerre ouverte contre leur Créateur. Certes, le Seigneur, dans sa grâce, permet que l’état français ne soit pas tout à fait insensible à la question juive voire chrétienne et c’est déjà un fait dont on peut se réjouir. »

Alors Israel24.News, situé en Israel, se permet aussi de vous donner ce conseil (et experience) :

Les juifs ne sont pas sur cette terre seulement pour souffrir, c’est une fausse idée. N’oubliez pas que seul l’Alya vers Israel reste la seule solution contre l’antisémitisme, oubliez le confort materiel, les aides sociales et les grands kiddouch communautaires, ne dépensez pas votre capital en France et passez le cap : Faite votre dossier à l’Agence juice et partez ! Beaucoup sont restés en Eretz et peu sont revenus. Retenez le positif !