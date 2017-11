Natalie Portman, célèbre actrice, réalisatrice et militante sociale, a été nommée lauréate du prix Genesis 2018.

Le prix de Portman du « Nobel juif » a été annoncé mardi par la Fondation du Prix Genesis.

Elle rejoint l’artiste Anish Kapoor, le violoniste Itzhak Perlman, l’ancien maire de New York Michael Bloomberg et l’acteur-réalisateur Michael Douglas en tant que récipiendaires du prix de 1 million de dollars qui récompense les personnes qui inspirent la prochaine génération de juifs, ayant un engagement aux valeurs juives et au peuple juif.

L’argent du prix de l’actrice Portman ira à des programmes axés sur l’avancement de l’égalité des femmes. Les fonds seront utilisés pour des subventions à des organisations impliquées dans la promotion des possibilités d’éducation des femmes, le progrès économique, la santé et la sécurité, et la pleine participation à la formulation des politiques et à l’activité politique. Une part importante des fonds ira aux programmes de promotion de l’égalité des femmes en Israël, a indiqué la fondation dans un communiqué.

Natalie Portman est née en Israël et, après avoir déménagée aux États-Unis dans son enfance, a conservé un lien étroit avec ses racines juives et israéliennes. Elle est une militante sociale reconnue dans des domaines tels que l’égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté, la micro-finance et les droits des animaux.

Elle a commencé sa carrière d’actrice à l’âge de 12 ans et a remporté plusieurs prix prestigieux, notamment un Academy Award, deux Golden Globe Awards, le prix de l’Académie britannique du film et de la télévision et d’autres distinctions de l’industrie. En 2015, elle a réalisé «Un conte d’amour et d’obscurité», un film en langue hébraïque fabriqué en Israël et basé sur le roman de l’écrivain israélien Amos Oz, dans lequel elle a également joué un rôle principal.

« La présence charismatique de Natalie à l’écran a touché le cœur de millions de personnes. Son talent, son engagement pour les causes sociales et son lien profond avec ses racines juives et israéliennes sont grandement admirés. Elle illustre les traits fondamentaux du caractère juif et des valeurs du peuple juif – persévérance et travail acharné, poursuite de l’excellence, curiosité intellectuelle et désir sincère de contribuer à rendre le monde meilleur. Sans aucun doute, elle est un modèle pour des millions de jeunes juifs dans le monde « , a déclaré Stan Polovets, co-fondateur et président de la Genesis Prize Foundation.

Portman, qui dans la déclaration a déclaré qu’elle est «fière de ses racines israéliennes et de son héritage juif», sera honorée lors de la cérémonie de remise du prix Genesis à Jérusalem en juin.

