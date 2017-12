Le gouvernement allemand a refusé de reconnaître comme propriété d’Israël les manuscrits de la Mer Morte conservés au Musée du Livre de Jérusalem. Sans cette reconnaissance, l’Autorité des Antiquités n’autorise pas l’exportation de parchemins au Musée de la Bible de Francfort.

Le vice-maire de Francfort, Uwe Becker, a exprimé son indignation face à la décision des autorités dans une interview accordée au Jerusalem Post. Il a déclaré que la décision du gouvernement « change radicalement les coordonnées des relations israélo-allemandes » et force l’annulation de l’exposition de célèbres manuscrits prévue pour 2019 à Francfort-sur-le-Main.

Il y a un an, l’autonomie palestinienne a commencé à préparer une demande formelle à l’UNESCO pour le retour d’un trésor conservé avant la guerre des Six Jours au musée Rockefeller de Jérusalem-Est occupé par la Jordanie.

Comme l’a noté le Times of Israel, la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a déclaré » tous les territoires en dehors de la «ligne verte» illégalement occupée par les territoires palestiniens en décembre 2016 ont donné un solide soutien juridique aux revendications palestiniennes ».

Les manuscrits trouvés dans les grottes de Qumran dans les 40 – 50 ans, sont les plus anciennes œuvres littéraires de l’histoire du judaïsme et du christianisme. Leur relation avec le peuple juif dans l’histoire ne se conteste pas, cependant, Israël ne peut pas obtenir la reconnaissance internationale de ses parchemins appartenant à l’État comme des trésors du Musée Rockefeller arrivés en Israël à la suite de la conquête militaire, et le traité de paix à la fin de la guerre des Six Jours n’a pas été signé aujourd’hui.

