Pres de 300 personnes étaient présentes ce 4 décembre 2017 au Centre Communautaire Francophone de Netanya pour participer au débat organisé par Sammy Ghozlan et la Coordination pour l’Intégration des Olim de France.

Ils sont venus nombreux de Netanya ainsi que de Jérusalem, Tel Aviv, Akko, Ashdod,, Rishon Letsion… pour écouter les interventions des orateurs qui se sont exprimés sur la Alya d’hier d’aujourd’hui et de demain.

Beaucoup d’idées fausses et d’incompréhension ont couru sur l’alya de ces dernières années :

Quel est son motif?

A-t-elle une volonté de « s’intégrer »?

Trouve-t-elle sa place dans la société israélienne?

De quel bord politique et religieux est-elle?

Pourquoi a-t-elle brutalement décliné?

Est-elle bien reçue par Israël? A-t-elle un avenir?

Qu’adviendra-t-il du Judaïsme français?

Et quelle découverte de la société israélienne?

Autant de questions que les olim se posent et qui leur sont posées.

L’intention de cette soirée est de favoriser une prise de parole, de faire le point de cette histoire déjà en marche, de redéfinir les questions et tenter de comprendre le sens de ce parcours pour développer une vision d’avenir.

Dans l’assistance on pouvait reconnaître :

Alexandre Feigenbaum(Municipalité de Rishon)

Julien Zenouda fondateur du MAF

Alain Haas président du Casifan

Sydney Arous(AMI)

Claude Lévy délégué consulaire

Madame Bissraeor (Wizo)

Jacques Kupfer (Israel Forever)

Après que le président du centre Monsieur Lesage ait fait son discours d’accueil,Yves Hazout , a présenté les orateurs et leur a donné successivement la parole.

Le Professeur Shmuel Trigano a posé le constat , insistant sur le fait que la situation en France commande à Israel de prévoir une nouvelle alya massive ,et de prévenir toute déception des olim déjà engagés,déjà arrivés .

Le docteur Francis ATTALI le suit qui relate son arrivée en Israel et son parcours tant dans l’armée qu’a l’université israelienne .

L’ancien député Yoni Chetboun , candidat à la mairie de Netanya, s’adressant au public en hébreu, insiste sur la nécessité de fédérer toutes les organisations francophones en Israel, et créer un véritable lobby qui selon lui sera le seul à contraindre les députés, les partis politiques et les gouvernants à s’intéresser aux Olim de France comme ils le font pour les Olim de Russie. Il a regretté les divisions et les concurrences qu’il a découvertes parmi les associations originaires de France .

Maître Nili Naouri monte au pupitre, elle appelle tous ces originaires de France à constituer une force politique unie, seule condition selon elle pour que les juifs de France soient respectés et entendus.

Lorsque Haim Messica …prend la parole il confirme que les ministres ne sont plus très au fait de la situation des Olim de France et de leurs attentes, ni de leurs difficultés. Il s’engage à à mettre tout son poids, toute son expérience pour informer son ministre Mr Kahlon sur la situation des immigrants français et sur leurs besoins .

Sammy Ghozlan considère qu’une nouvelle alya viendra de France, encore très importante . Il déplore que les Olim, une fois sur le sol de la Terre sainte, rencontrent de nombreuses difficultés administratives. Il soutient que le français sont un chance pour Israel et demande qu’on cesse de les caricaturer ou les comparer aux Russes. Il souligne que cette population francophone reste attachée à la France,à sa culture, sa mode, sa cuisine, mais qu’en en même temps son sionisme est exemplaire. De même son attachement au judaïsme est ancré en elle, presque génétiquement.

Sammy Ghozlan considère que la situation des nouveaux Olim de France ne s’améliorera que si l’Etat le décide. Ni lobby,ni députés, mais plutôt un ministre chargé spécifiquement de la Alya des juifs de France. Il est applaudi quand il martèle que si les leaders de la communauté juive de France qui manquent aux Olim de France,viendront les rejoindre, lorsque les équivalences des diplômes seront reconnus, sans autre forme de procès, ni de complication , en fait sans condition.

Il recommande également que comme dans les années antérieures, un logement soit donné par l’Etat au nouvel immigrant, ce qui aura le mérite de réguler voir faire baisser les prix inabordables atteints aujourd’hui par l’immobilier israélien, et qui découragent tout candidat à l’Alya.

Après le discours sioniste très apprécié d’Olivier Rafowicz,qui resitue l’intérêt pour les juifs d’émigrer en Israel, la conviction solide d’être fier de ce pays, les questions du public se rapportent aux complications administratives, au manque d’informations en français tant dans les organes publics que de santé.

Certains soulèvent les problèmes d’ordre bancaire qu’ils rencontrent, d’autres évoquent les disparités liées à l’obtention du permis de conduire.Ils disent ne pas comprendre pourquoi les frais différent selon les villes et les bureaux, pourquoi l’équivalence du permis français n’est pas étendue aux Olim arrivés il y a 5 ans ou plus. Toutes ces questions qui ont fait l’objet d’un recueil de doléances seront présentées aux ministres concernés, voire au Premier ministre.

La réunion se termine tard. Les personnalités invitées, et notamment les représentants des ministres ,réalisent que la présence de ce public nombreux , très concerné démontre que le sujet les intéresse, les préoccupe, et qu’il y a lieu d’apporter rapidement des solutions satisfaisantes surtout pour les olim déjà en Israel dans un premier temps, et, des solutions immédiates qui éviteront ces déceptions, des échecs et le risque de retour,qui pourraient être de nature à décourager de futurs candidats à l’Alya.

Il est évident que cette réunion a fait prendre conscience de la nécessité de revoir l’Alya des juifs de France sous un autre angle, et la traiter d’une autre façon particulière , correspondant plus étroitement à ce public bien différent des immigrants des autres pays.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?