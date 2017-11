L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a annulé sa participation à une cérémonie commémorative pour Ezra Schwartz, un citoyen américain tué dans une attaque terroriste palestinienne, devant se dérouler dans un avant-poste illégal en Judée Samarie.

L’ annulation mercredi matin est survenue un jour après un reportage dans le quotidien hébreu gratuit Israel Hayom, qui a noté que la cérémonie du 28 novembre aurait lieu à l’avant-poste d’Oz Vegaon dans le Gush Etzion.

Schwartz, 18 ans, de Sharon, Massachusetts, était en année sabbatique en train d’étudier dans une yeshiva en Israël. Il devait commencer l’école de commerce à l’Université Rutgers au New Jersey à l’automne 2016.

Il a été tué lorsque Mohammed Abed Odeh Harub a ouvert le feu près du Gush Etzion près d’Alon Shvut à partir d’une mini-fourgonnette remplie d’étudiants et d’enseignants de Yeshivat Ashreinu à Beit Shemesh qui se portaient volontaires pour nettoyer un parc à l’avant-poste.

La cérémonie commémorative est organisée par Orot Yehuda et la Yeshiva d’Efrat, une yeshiva de Bnei Akiva.

Ces derniers jours, des agents de sécurité de l’ambassade des États-Unis ont organisé des visites préliminaires de l’avant-poste et devaient le faire à nouveau le jour où la participation de Friedman qui a été annulée, selon Israel Hayom.

« En tant que politique, nous ne répondons pas au calendrier de l’ambassadeur », a déclaré l’ambassade à Israel Hayom.

Oz Vegaon a été fondée dans les semaines qui ont suivi la disparition d’Eyal Yifrah, Naftali Fraenkel et Gilad Shaar le 12 juin 2014, des adolescents enlevés par des Palestiniens dans le Gush Etzion et plus tard tués par leurs ravisseurs. La zone était une forêt négligée remplie d’ordures avant d’être convertie en réserve naturelle par l’organisation de droite Women in Green. En décembre 2015, une partie de la réserve naturelle a été consacrée à la mémoire de Schwartz.

