L’ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Ron Dermer, estime que le risque d’un conflit armé avec le Hezbollah augmente à mesure que l’Iran se renforce en Syrie et que la distance à la guerre ne se mesure pas en années et en mois, mais en semaines.

Dans une longue interview accordée à Politico Dermer , il a déclaré que le risque de confrontation dans le nord « est beaucoup plus élevé que la plupart des gens pensent, parce que l’Iran continue l’offensive dans la région. »

« Plus ils avancent, plus nous devons identifier nos » lignes rouges « , et dans ce cas il y a toujours le risque d’escalade, même si les parties ne le veulent pas, parce que nous ne permettrons pas à l’Iran de se consolider en Syrie, – a poursuivi l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis.

« Se défendre, nous ne savons pas ce qui peut arriver, mais je pense que les risques sont plus grands que ce que les gens pensent. »

Dermer pense que ce tournant dans la situation actuelle est suite à l’accord nucléaire avec l’Iran. « Il y avait une perception que la levée des sanctions transformerait l’Iran en un Etat plus modéré qui veut rejoindre le Commonwealth des nations, et cela a conduit au fait que l’Iran a commencé à attirer d’autres pays. En conséquence, ils se sont intensifiés dans toute la région. «

Interrogé sur le rôle de la Russie, Ron Dermer a déclaré que ce pays avait des intérêts à long terme en Syrie, et « Israël n’a aucun problème avec cela ». « Nous avons un problème avec l’Iran, ses tentatives de créer un pont [entre l’Iran et la Syrie] et ses appels ouverts à la destruction d’Israël et des actions dans cette direction ».

L’ambassadeur a donné une interview sur le fond de deux attaques contre des cibles militaires dans les environs de Damas, que les médias arabes attribuent à Israël.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?