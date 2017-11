Un diffuseur allemand a retiré son parrainage pour un concert de Cologne par Roger Waters à la suite de manifestations menées par une habitante juive de la ville.

Malca Goldstein-Wolf, qui aurait recueilli environ 1 500 signatures lors d’une pétition, a accusé le chanteur mais aussi le radiodiffuseur de radio et de télévision d’utiliser l’argent public sous la forme d’une taxe universelle pour attiser la haine contre les Juifs. »

Waters, un partisan du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, a exprimé ses vues anti-israéliennes virulentes lors de concerts, par exemple en lâchant des ballons en forme de cochon portant l’étoile de David. L’ancien chanteur de Pink Floyd et le mouvement BDS ont poussé les autres à ne pas se produire en Israël.

Le directeur de WDR, Tom Buhrow, a déclaré dans un e-mail à Goldstein-Wolf qu’il était ému par sa pétition et avait senti que « les mots et les arguments » ne la convaincraient pas, mais qu « une action claire » sera plus profitable et a ajouté : « Notre coopération pour ce concert est terminée ».

WDR devait télédiffuser le concert et le diffuser à la radio.

L’annonce du concert de juin a été retirée du site Web du diffuseur depuis ce dimanche, mais elle reste sur le site de l’artiste . Waters a des concerts dans deux autres villes allemandes prévues pour juin.

Le radiodiffuseur de SWR a également cessé de publier un concert de Mannheim sur son site Internet et, selon le journal Bild, le radiodiffuseur bavarois Bayerische Rundfunk prévoit de renoncer à soutenir un concert de Waters à Munich.

Le mouvement fait suite à une publicité accrue et à la pression sur les politiciens allemands pour prendre position contre le mouvement BDS. Les maires de Berlin, Francfort et Munich ont récemment annoncé des plans pour contrecarrer le mouvement de boycott et d’autres activités anti-sionistes dans leurs villes.

Goldstein-Wolf a dit au Bild qu’elle n’avait « pas attendu cette déclaration ».

« M. Buhrow a parlé de «tacheles» », a-t-elle ajouté, en utilisant une expression yiddish pour parler franchement.

Elle a dit qu’elle avait été motivée par frustration à cause de « la haine croissante des Juifs. J’en ai eu assez. »

Waters ne s’est pas exprimé.

