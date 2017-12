L’armée de l’air a attaqué des commandants chiites en Syrie qui s’étaient rassemblés pour discuter d’une opération contre Israël. Parmi les personnes tuées se trouvaient des officiers iraniens et du Hezbollah.

L’attaque de l’armée de l’air israélienne de ce samedi matin, vers midi, près d’al-Kiswah, situé à 14 kilomètres au sud-ouest de Damas et à 50 km des hauteurs du Golan, visait le quartier général de la brigade n ° 91. Cette réunion du personnel du siège de la brigade syrienne a convoqué tous les commandants des milices pro-chiites en Syrie du sud de l’Iran avant l’offensive d’ouverture des enclaves liées aux rebelles contre la Syrie dans la zone de Kunetra en face de la frontière israélienne dans les hauteurs du Golan.

Les officiers des gardiens de la révolution iraniens et du Hezbollah ont informé les commandants des milices avant l’attaque. Une des raisons pour lesquelles cette réunion était prévue samedi matin était d’assurer une sécurité maximale aux participants. Les avions de l’armée de l’air israélienne ont attaqué le bâtiment du siège de la brigade n ° 91 où la réunion a eu lieu.

Il n’y a pas d’informations précises, certains dirigeants chiites ont été tués ou blessés. Il n’y a pas non plus d’informations précises sur le nombre d’officiers de la Garde révolutionnaire iranienne et sur le Hezbollah qui ont été tués ou blessés. Mais on estime que des dizaines de personnes ont été tuées et des dizaines blessées.

C’est la première attaque israélienne directe de son genre contre les milices chiites pro-iraniennes, irakiennes et du Pakistan, qui sont sous le commandement direct du général iranien Souleymane, commandant du bataillon d’Al Qods et des Gardiens de la révolution. Qassam Sulaimani commande actuellement ces milices depuis une salle de guerre qu’il a établie près de la frontière irako-syrienne du côté irakien de la frontière.

‘Nous n’autoriserons pas un régime qui veut détruire l’Etat juif à acquérir des armes nucléaires’, a déclaré Netanyahou. ‘Nous ne permettrons pas au régime iranien de se fortifier militairement en Syrie, comme il le souhaite, dans le seul but est de détruire notre pays’.

Depuis une semaine, les forces du Hezbollah et les milices pro-iraniennes chiites concentrent leurs forces dans le sud de la Syrie afin de s’emparer de la ville d’Al-Harra. La conquête d’al-Hara aurait permis au Hezbollah et aux milices chiites d’attaquer les enclaves rebelles syriennes dans la région de Kunetra et le long de l’est de la frontière israélienne.

Selon des groupes du réseau Telegraph affilié aux Gardiens de la révolution, 12 Iraniens ont été tués dans l’attaque attribuée à Israël hier soir en Syrie, et les Gardiens iraniens et révolutionnaires n’ont pas encore réagit à ces informations.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?