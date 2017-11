L’Autorité palestinienne et les auteurs de l’attentat en 2001, dans lequel trois Juifs ont été assassinés sur la route 443, devront payer 62 millions de shekels

Le 17 novembre, le tribunal de district de Jérusalem (vice-président, le juge Moshe Drori) a statué que l’Autorité palestinienne et les auteurs d’une attaque dans laquelle trois juifs israéliens avaient été tués sur la route 443 indemniseraient les plaignants pour la somme de 62 millions de ₪.

Ce jugement est une suite d’une décision qui a été fixé par l’honorable juge Moshe Drori qui a affirmé que les auteurs sont responsables des dommages aux plaignants et que l’Autorité palestinienne est également responsable en raison de la fourniture d’armes et aussi à cause du financement envers les terroristes.

Ce fut une attaque de tir qui a eu lieu au début de l’Intifada le samedi 25 août 2001, un samedi soir.

Yaniv et Sharon Ben-Shalom rentraient de Jérusalem, où ils passaient le Shabbat avec les parents de Sharon chez eux à Ofarim avec leurs deux filles – Efrat, 20 mois, et Shahar, 8 mois – et avec le frère de Sharon quand ils ont croisé un véhicule utilisé par les terroristes: Ahmad Taleb Mustafa Barghouti; Muhammad Rahman Salem Mislah; Husam ‘Aqel Rajab Shehadeh; Tarifs Sadeq Muhammad Ghanem; et Ali Alian .

Les terroristes ont tiré et tué les trois adultes qui se trouvaient dans le véhicule: Sharon Ben-Shalom, Yaniv Ben-Shalom et Doron Severi ( le frere de Sharon, qui a été mortellement blessé par balle à la tête et est décédé le jour suivant) . Les enfants ont été sauvé par leur mère, Sharon Ben Shalom, qui a mis son corps comme un bouclier pour les sauver . Les deux orphelins ont depuis été élevés par la sœur de leur mère et son mari, Odelia Moshe Ben Shalom et Atzmon Moshe.

Sharon Ben-Shalom, Yaniv Ben-Shalom :

Dans le verdict, il y a eu un détail complet des dommages physiques et mentaux de la famille, les parents, y compris les parents des personnes assassinées. Les lettres des orphelins a touché tout Israel à l’anniversaire du meurtre de leurs parents.

Pour déterminer le montant de l’indemnisation, la Cour a tenu compte de nombreuses considérations, et finalement déterminé qu’il faudra aussi imposer des dommages-intérêts punitifs à hauteur de 10 millions de ₪ chacun et 6 millions ₪ pour chaque victimes et 5 millions de ₪ a chacun des enfants des parents assassinés.

Les plaignants demandent aux défendeurs de verser à chacun 20 millions ₪, suite à la modification des frais, selon laquelle la demande de dommages-intérêts pour des actes de terrorisme et d’hostilité s’élève à 20 millions ₪ par demandeur , qui sera exempté de la redevance pour une partie des frais .

