Le président américain Donald Trump a licencié le directeur du FBI, James Comey, après que le procureur général du président et le procureur général adjoint ont recommandé son retrait, a déclaré mardi soir le secrétaire à la presse de la Maison Blanche, Sean Spicer.

Spicer a déclaré que Comey était « notifié il y a peu de temps », mais n’a pas fourni plus de détails quant à la manière dont Comey a été informé.

Le licenciement a pris effet immédiatement et Trump a fait une déclaration officielle en disant que «le FBI est l’une des institutions les plus chères et les plus respectées de notre pays et aujourd’hui marquera un nouveau départ au sein du FBI».

Le chef du FBI s’est exprimé apres que les responsables américains ont annoncé sur CNN la nouvelle imposée par le président Donald Trump . Pour rappel, James Comey a mené l’enquête sur ses liens avec le président russe lors des élections.

James Comey était dans les bureaux du FBI à Los Angeles et a parlé avec les employés lorsque cette information a commencé à circuler. Il s’est mis à plaisanter dans une atmosphère agréable mais c’est alors que son bureau a été contacté confirmant qu’il s’agissait bien d’un licenciement. D’autres rapports ont affirmé que James Comey a initialement pensé que c’était un canular avant de recevoir la confirmation qu’il était réellement renvoyé.

De nombreux démocrates, et républicains ont réagi avec colère suite à la décision de Trump de congédier le chef du FBI. «Le président m’a appelé et m’a informé qu’il a été renvoyé et je lui ai dit: « Avec tout mon respect, vous faites une énorme erreur », a déclaré le chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer lors d’une conférence de presse.

« La première question est pourquoi l’administration a t’elle pris cette décision et pourquoi maintenant? »

Selon le chef de la minorité démocrate, le motif pour Trump dans ce licenciement est lié à sa campagne . « Nous savons que le chef du FBI a intervenu dans la campagne électorale et le contact avec la Russie. Nous savons que le FBI a cherché à savoir si la campagne de Trump avait des liens avec les Russes. C’est une accusation très grave. Est-ce que ces enquêtes étaient trop proches pour exposer la vérité du Président? ».

Le conseiller de Trump, Kelian Conway, a expliqué dans une interview la décision aux médias américains : «Le président a besoin de confiance dans le FBI et il n’a pas plus confiance en lui donc il a été congédié », a fait valoir Conway. Le Président a accepté la recommandation du procureur et son adjoint, il faut « nouvel esprit » dans le FBI « .