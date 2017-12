Le candidat juif aux primaires, Danny Dayan, a condamné l’attitude de Ahmed Tibi sur le Mont du Temple qui est venu avec le drapeau de l’OLP. «La police a déclaré le mois dernier que ce sont les députés (juifs) pour l’immigration des Juifs au Mont du Temple qui attisent la haine, mais aujourd’hui Tibi est devenu un saint avec le drapeau de l’OLP, il incite et enflamme la situation »,a dit Dayan.

«En plus de Tzipi, et tous les dirigeants de la gauche qui savent très bien blâmer Israël pour toutes les guerres au Moyen-Orient, Danino n’a pas fait la distinction entre Juifs qui exercent leur droit de visiter le Temple, et les provocateurs musulmans, et homme politique. »