Hier a été célébré la cérémonie annuelle d’illumination des arbres de Noël palestiniens, avec la présence de nombreux responsables Palestiniens.

C’est toujours un exercice cynique. Comme chaque année, c’est une cérémonie destinée à rabaisser Israël et à prétendre que les chrétiens sont égaux chez les musulmans sous la domination arabe palestinienne. Les faits sont que Bethléem était une ville chrétienne majoritaire jusqu’à ce qu’elle soit sous la domination palestinienne, et les chrétiens fuient Bethléem depuis des années alors que les musulmans les harcèlent et les intimident et les forcent à sortir. Le Premier ministre palestinien, Rami al Hamdallah, a déclaré lors de la cérémonie :

« Malgré les activités de colonisation menées par Israël, le peuple palestinien croit encore à la culture de la coexistence, de la fraternité et de la paix. Que notre Seigneur Jésus Christ leur a apporté, et nous appelons le monde entier à prendre position pour mettre fin à la plus longue occupation et oppression de l’histoire. Et la réalisation des droits de notre peuple et la reconnaissance de son état, d’autant plus que la solution à deux États est en danger réel et sérieux en raison de la persistance d’Israël dans ses violations et son mépris du droit international, des principes des droits humains et des accords signés. «