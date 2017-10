Le Parisien a révélé le témoignage de la première femme qui a accusé le soi- disant théologien de viol, un récit glaçant qui montre comment la religion pour certain est un moyen de manipuler les personnes les plus fragiles, un peu comme le font les recruteurs de Daesh dans les banlieues où ils incitent les jeunes les moins intégrés à la société à entrer dans le combat pour la soi disant » guerre sainte ».

Tarik Ramadan a lui aussi fait sa propre « guerre sainte » en utilisant l’Islam pour violer des femmes selon les témoignages de celles ci sur le site Le Parisien :

Henda Ayari, est la première femme qui a porté plainte pour viol contre le célèbre théologien :

« J’ai choisi d’être libre » racontait la métamorphose d’Henda Ayari, 40 ans, du salafisme le plus strict à sa nouvelle « vie de femme française, moderne et célibataire », comme elle la décrivait. Une libération qui a ensuite consisté pour elle à nommer celui qu’elle dénonce comme son violeur. Evoqué initialement sous pseudonyme dans son récit, elle a révélé qu’il s’agissait du théologien Tariq Ramadan. Des accusations désormais transcrites dans une plainte pénale, qui a conduit en début de semaine dernière à l’ouverture d’une enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle la fondatrice de l’association Libératrices a été entendue six heures par la police, à Rouen. Henda Ayari assume cette procédure au grand jour. Elle livre à notre journal, à visage découvert, un témoignage glaçant. D’autant qu’une seconde plainte est venue s’ajouter à la sienne contre l’islamologue, comme nous le révélions vendredi. Pour lui, vous êtes soit voilée, soit violée», le témoignage accablant d’Henda Ayari.

« A un moment, il m’a étranglée, il m’a coupée la respiration. J’étais persuadée qu’il me tuerait ce soir-là. » t’elle dit sur FranceInfo. Ajoutant : « Je n’ai pas eu la force de m’enfuir, je suis restée toute la nuit dans mon coin. Et je suis partie le matin », a ajouté Henda Ayari.

« Il m’a dit que j’avais ce que je méritais. Le fait que je sois habillée à l’occidentale était une manière de provoquer le désir. Il m’a reproché de ne pas être une femme d’expérience sexuellement »

Les deux victimes présumées décrivent un même mode opératoire :

» Chacune, quadragénaire, évoque d’abord des échanges religieux avec Tariq Ramadan, puis des conversations plus intimes qui débouchent sur un rendez-vous à l’hôtel, jusque dans la chambre de l’islamologue. Un rendez-vous qu’elles ont accepté car elles étaient, selon elles, sous l’emprise psychologique et religieuse du théologien. Une dépendance qu’elles décrivent proche d’un phénomène sectaire. »

Mais aussi Yasmina* :

« Le harcèlement et les menaces » dont elle aurait été la cible de la part de Tariq Ramadan. Elle nous avait contactés il y a trois ans, envisageant alors une procédure en justice, qu’elle n’avait finalement pas initiée.

Dès le 21 octobre, Tariq Ramadan a opposé un démenti formel à l’ensemble de ces accusations et porté plainte le 23 octobre, par l’intermédiaire de ses avocats, Mes Julie Granier et Yassine Bouzrou, pour « dénonciation calomnieuse ».

* Le prénom a été changé.