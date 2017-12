Donc Donald Trump President des Etats unis d’Amérique en reconnaissant Jérusalem Capitale d’Israel enflamme le proche Orient ?

Vraiment ?

• Liban occupé par les terroristes du Hezbollah et d’Iran

• Syrie est en pleine guerre civile depuis 2011 avec plus de 300,000 morts

• Yemen, Guerre Civile depuis 2014, 10,000 morts

• Irak, Guerre Civile depuis 2014, 100000 morts

• L’Egypte avec 20 ans de terrorisme aveugle contre les coptes chrétiens

• Jordanie, Persécution des chrétiens et autres minorités

• La Lybie, esclavage des migrants noirs et persécution des Chrétiens et autres minorités

• La Tunisie, persécution des Chrétiens et autres minorités

• L’Algerie, persécution des Kabiles, des chrétiens et autres minorités

• Le Maroc persécution des Chrétiens et autres minorités occupe illégalement le Polisario occidental (soutenu par l’Europe)

• La turquie, persécution des minorités et bombardement des villages kurdes

• Iran, persécution des minorités Zoroastre(Bahai), juive et Chrétienne et homosexuels

• Arabie saoudite, persécutions des Chrétiens et autres minorités

Dans l’index mondial de la persécution 2016, ces pays arrivent en tête

Et neuf des dix premiers pays où les chrétiens souffrent de «persécution extrême» ont des populations qui sont au moins 50% musulmanes.

Je me demande qui va causer cette violence? LES MUSULMANS BIEN SUR.

Prendre des décisions basées sur la façon dont les terroristes pourraient réagir est littéralement la définition de la victoire du terrorisme.

Le 30 novembre, Israël et le monde juif a rappelé le sort de plus de 850 000 Juifs expulsés des pays arabes et de l’Iran au XXe siècle.

Cette journée commémorative commémore la tragédie de personnes qui ont été contraintes de fuir leur foyer et de quitter les pays où elles avaient vécu pendant des millénaires, uniquement à cause de leur identité juive.

Beaucoup ont été privés de leurs biens et beaucoup ont souffert de la violence et de la persécution.

Il est vraiment incroyable de voir que toutes les nations occidentales, l’Onu, l’Union Européenne, la France, le vatican, le monde arabe et les ONG se plaignent de la reconnaissance de #Jérusalem par Trump et n’hésitent pas à proclamer la Cisjordanie (la Judée et la Samarie) et l’est de Jérusalem comme « territoire palestinien occupé ». ‘

Je remercie Dieu d’avoir vécu ce Jour Historique pour voir le miracle de Hanoukka de 5778.

Merci, Mr le Président Trump! Vous avez honoré le cœur et l’âme d’une nation fatiguée du mensonge, du dénigrement, de la réécriture de l’histoire d’Israël.

Votre courage et votre sagesse ne seront jamais oubliés.

« Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi » – Genèse 12: 3

Jean Vercors

#Jerusalem

