Même après un accord entre les Etats Unis,la Jordanie et la Russie, l’Iran est déjà là : le bataillon des Gardiens de la révolution se trouve à 30 kilomètres d’Israël.

La BBC a publié des images satellites documentant l’établissement d’une base permanente iranienne en Syrie.

En effet, sous notre nez à environ 30 kilomètres des hauteurs du Golan, les Iraniens ont mis en place un bataillon composé de 313 Chiites locaux où les jeunes reçoivent l’équipement, la formation et un salaire élevé des gardiens de la révolution et du Hezbollah.

Le mois dernier, les rapports des médias ont parlé sur la menace possible contre Israël, face à un Iran qui a décidé d’établir des bases permanentes en Syrie (uniquement ce vendredi, la BBC a rapporté que l’Iran construit une base militaire permanente en Syrie – très proche de Damas, et à seulement 50 kilomètres du plateau du Golan). Mais tranquillement et sans le déclarer, l’Iran construit un bataillon en recrutant des Syriens à seulement 30 kilomètres de la frontière israélienne.

Ces derniers jours, les groupes d’opposition en Syrie du Sud, l’un des derniers bastions des insurgés, ont témoigné de la présence des Gardiens de la Révolution qui ont mis en place un siège dans un village chrétien à Azra de Daraa (près de la triple frontière Syrie-Jordanie-Israël). L’Iran mobilise les chiites et peut-être des minorités ethniques et d’autres sympathisants en Iran.



Le numéro 313 est reconnu dans le secteur chiite au Liban comme un nombre magique, car selon la tradition de la communauté, c’est le nombre de combattants qui apparaîtront avec le Mahdi, le messie chiite. Les fondateurs Loaa 313 (Loaa arabe – « division », qui est aujourd’hui le nombre de soldats de ce bataillon) lui a donné le nom de plusieurs prophètes comme Ansar al-Mahdi (les partisans du messie). L’humeur triomphante entre les milices chiites et les armées associées en Irak et en Syrie contre « l’Etat islamique , le Satan sunnite, a déclenché l’euphorie et l’anticipation pour la venue des cercles religieux chiites. »

L’Iran veut maintenant tirer parti du renouveau chiite en Irak et en Syrie pour lutter contre «l’ennemi sioniste».

La plupart des informations sur le nouveau bataillon ne sont pas encore dans la presse, mais sur Facebook et sur Twitter de la population locale, qui craint pour le sort de la majorité sunnite dans la province de Dar’a. Selon leurs rapports, il s’agit du recrutement de membres de minorités, principalement de villages chiites de la région (Basr al-Hariri, Kharafa, Khirbet Ghazala et Sheikh Mashkin).

Ils sont bien équipés et reçoivent des uniformes militaires. Ils sont entraînés par des officiers des gardiens de la révolution et assistés par des membres du Hezbollah dans les villes voisines d’Azra et Sheikh Mashqin.

Concurrence avec l’armée syrienne et les Russes :

La mobilisation directe de l’Iran dans le sud de la Syrie a été conçue pour rivaliser avec l’enrôlement de l’armée russe dans le régime. Les Iraniens opérant sous le nez de la 12e brigade de l’armée syrienne dans la région tentent de recruter des jeunes dans le nouveau bataillon en leur offrant un salaire supérieur à la moyenne (environ 200 dollars par mois).

Les jeunes hommes s’enrôlent dans le bataillon afin d’éviter des emplois réguliers et des obligations de réserve sur les fronts de guerre de l’armée de Bashar Assad, où ils ont de fortes chances de payer de leur vie.

Même l’entraînement du Bataillon 313 se déroule dans la même zone. Un autre moyen d’inciter les jeunes à s’enrôler dans le bataillon par l’octroi de documents et de certificats avec l’emblème des gardiens de la révolution. Ces documents sont une forme de certificats VIP. Ils permettent aux hommes du bataillon de passer sans encombre aux tristement célèbres passages à niveau et postes de contrôle, aux check-points de l’armée syrienne dans lesquels les automobilistes sont soumis au chantage et menacés. Des sources signalent que le centre de recrutement de 313 personnes a été placé il y a quelques mois dans un centre de jeunesse au sud d’Azra et qu’ils ont déjà réussi à recruter environ 200 personnes jusqu’à présent.

C’est en fait la première fois que l’Iran recrute directement des citoyens syriens. Jusqu’à présent, les milices iraniennes étaient composées d’étrangers: le Hezbollah libanais, les Fatmans afghans et le Hanjabah irakien. L’idée derrière cette initiative est de préparer le terrain en créant une sorte de «Hezbollah syrien» pour la possibilité que la Russie accepte l’une des principales conditions de l’opposition à un arrangement en Syrie – retirer toutes les forces étrangères de l’État. Ainsi, l’Iran sera en mesure de continuer à contrôler à distance une organisation chiite dans le sud de la Syrie.

Abo Tofik al-Diri coordinateur militaire de la région de l’Armée syrienne libre, a déclaré à un journal jordanien qu’il croit que l’objectif du nouveau régiment soit un bras en collaboration avec le Hezbollah iranien contre Israël.

Peur en Jordanie :

En Jordanie, on s’inquiète de plus en plus d’une présence iranienne dans le sud de la Syrie qui pourrait également menacer le royaume hachémite.

Dans une interview avec le journal jordanien Muhammad Sabra, un conseiller juridique du participant de l’opposition syrienne aux pourparlers de Genève, a dit que la présence iranienne en Syrie du Sud est en violation d’un accord à Daraa, convenu par la Jordanie, les Etats-Unis et la Russie le 7 Juillet.

En outre, la mobilisation iranienne contredit les accords de Hambourg entre les Etats-Unis et la Russie, selon lesquels la présence de milices est interdite à plus de 35 kilomètres de la frontière avec la Jordanie et Israël.

La position officielle de la Jordanie est similaire à celle d’Israël : le royaume n’acceptera pas la présence des milices iraniennes sur sa frontière.

Le bataillon 313 : la poursuite des opérations précédentes.

La tentative du Hezbollah d’établir un front contre Israël sur les hauteurs du Golan a échoué à plusieurs reprises dans le passé. L’année 2015 a semblé être la fin de l’histoire du projet iranien dans le sud de la Syrie.

En Janvier de cette année qui a commencé avec l’assassinat de Imad Mughniyeh, qui était responsable de la mise en place du Hezbollah contre Israël dans les hauteurs du Golan, a pris fin en Décembre de cette année avec l’assassinat de Samir Kuntar, le terroriste qui a tenté de recruter les druzes au sein du Hezbollah.

L’Iran, cependant, a exploité l’intervention de la Russie au cours des deux dernières années, ce qui a conduit à un revirement de la guerre civile syrienne.

La création du bataillon iranien 313 ces jours-ci n’est que la deuxième étape après la création de ce que les Syriens appellent le «triangle de la mort» chiite.

L’année dernière, quelque 500 combattants du Hezbollah ont pris le contrôle du sud de la Syrie, au sud de Damas, de Quneitra et de Daraa. Dans ce domaine, le Hezbollah a ethniquement nettoyé quelque 40 000 résidents, la plupart sunnites.

La plupart d’entre eux ont fui après les combats avec les rebelles et ne sont plus autorisés à revenir sous prétexte qu’il s’agit d’une «zone militaire fermée».

La nouvelle démographie en faveur des chiites :

Le départ de millions de réfugiés de Syrie et la mort de centaines de milliers de ses habitants ont modifié la structure démographique du pays. Jusqu’en 2011, les dirigeants alaouites représentaient 11% de la population syrienne et les chiites constituaient 2%. Parmi les chrétiens qui étaient fidèles au régime, les chrétiens constituaient 10% et 3% de Druze dont 10% de la population sont des musulmans kurdes.

Cela signifie qu’en 2011, les Arabes sunnites, la majorité des partisans de l’opposition, représentaient 64% de la population.

Certains riches sunnites vivant dans les villes de l’Ouest ont soutenu le régime d’Assad en raison des avantages économiques et des monopoles que leur a donnés le régime de Damas. En raison du fait que la plupart des réfugiés syriens (plus de 5 millions) et des personnes tuées (plus d’un demi-million) sont sunnites, le pourcentage d’Arabes sunnites a considérablement diminué dans le pays (peut-être 50%). Le changement spectaculaire fournit une base de contrôle plus forte pour le régime syrien et pour l’Iran. À ces chiffres, nous ajouterons les milliers de chiites que les forces iraniennes ont importées en Syrie occidentale de l’Iran, de l’Afghanistan et de l’Irak, en plus des membres du Hezbollah du Liban. C’est la base démographique de l’établissement de l’Iran en Syrie occidentale.

Déploiement chiite en Syrie :

Selon des sources ouvertes (principalement médias arabes et réseaux sociaux), l’Iran dispose actuellement de trois bases militaires en Syrie : au sud, la base principale de l’aéroport de Damas, la deuxième dans la région de Siyat (Zeinab) et la troisième au nord. Le Hezbollah a quatre bases le long de la frontière avec le Liban : à al-Qusayr, à al-Zabadani, dans les montagnes de Kalmon et au sud de Saragaya.

En plus des sept bases chiites, l’Iran tente maintenant de parvenir à un accord avec la Russie sur l’ouverture d’une base navale dans le nord-ouest de la Syrie et la construction de bases aériennes dans d’autres parties de la Syrie.

Les deux bases iraniennes de Damas, situées à seulement 70 kilomètres des hauteurs du Golan, risquent de constituer une menace sérieuse pour la sécurité de l’État d’Israël dans un proche avenir.

Alors que le 313e bataillon, qui forme maintenant 30 kilomètres de notre frontière, constitue un danger immédiat.

Dr. Yaron Friedman, commentateur de Ynet sur les affaires arabes. Son livre « Les Alaouites – Histoire, Religion et Identité » a été publié en anglais par Brill-Leiden en 2010.

