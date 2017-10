Le ministre de la defense, Liberman a fait appel à la démolition des maisons des terroristes qui ont fait des blessés graves parmi les israéliens : « Il n’y a pas de différence »

Il a demandé au procureur du système de sécurité et de l’armée israélienne d’examiner la démolition des maisons des terroristes qui ont perpétré des attaques et causé des blessures graves :

« Il n’y a pas de différence entre une attaque qui a pris fin dans la mort, et une attaque qui a entraîné des blessures graves. La lutte contre la terreur nous oblige à être déterminés et à agir de différentes manières et d’une main ferme contre ceux qui tentent de nous nuire, les auteurs et leurs agents.

La démolition de maisons des terroristes qui ont commis des assassinats est un outil efficace éprouvé dans la lutte contre le terrorisme qui peut dissuader ceux qui envisagent de mener des attaques. Dans le cadre de cette lutte intransigeante, je crois que les maisons des terroristes qui ont mené des attaques et qui ont causé des blessures graves aux civils devraient également être détruites. En ce qui me concerne, il n’y a pas de différence entre une attaque qui s’est malheureusement soldée par un meurtre et une attaque terroriste qui s’est terminée par une blessure grave. Dans les deux cas, les maisons des terroristes doivent être détruites. ‘