Les Nations Unies et l’Autorité palestinienne ont élaboré un plan global de lutte commun contre Israël et de ‘transition vers l’indépendance palestinienne’, selon le média Makor Rishon qui a révélé cette information sur la base d’un rapport de Matot Arim, qui a récemment concentré ses efforts sur l’exposition de la mobilisation des Nations Unies contre Israël.

Le plan inclut, pour la première fois, une participation active et visible de l’ONU dans la lutte diplomatique de l’AP contre Israël. Selon le plan, l’ONU, ses organisations et ses affiliés, offriront un soutien financier de 1,3 milliard de dollars sur les années 2018-2022, dans le but de «mettre fin à l’occupation, mobiliser le soutien international, blâmer Israël, renforcer les liens palestiniens le monde, et susciter l’appui de l’ONU pour une transition vers l’indépendance palestinienne. ‘

Un autre objectif clair est de «faire face aux implications négatives de la construction dans la zone C», qui est sous le contrôle total d’Israël. En d’autres termes, il s’agit également d’une tentative d’abolir les pouvoirs d’Israël en matière de planification et de construction dans le domaine des localités juives qui sont basés sur les accords bilatéraux d’Oslo.

Par exemple, à la page 16, le plan stipule: «L’ONU soutiendra les efforts visant à protéger le caractère et l’identité palestiniens de Jérusalem-Est, la future capitale de la Palestine».

Ce plan ambitieux est signé par le ministre du développement de l’AP, Ibrahim Al-Shaer, et le coordinateur humanitaire des Nations Unies, Robert Piper.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré jeudi à Makor Rishon qu’il s’agit bien d’un plan qui va au-delà de l’aide humanitaire aux Palestiniens et qui constitue une attaque contre Israël’.