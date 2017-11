Un responsable du mouvement Loubavitch poursuivi en justice pour avoir tenté de détourner des fidèles de la synagogue conservatrice à ses intérêts personnels.

Les fidèles juifs conservateurs à Sharon, Massachusetts, poursuivent un habad de la ville alléguant que ses membres ont infiltré leur leadership dans le but de prendre le contrôle de leur synagogue et de ses biens.

L’affaire déposée par des membres de Temple Adath Sharon sera entendue lundi dans la Cour supérieure du comté de Norfolk, The Jewish Advocate, selon un hebdomadaire de Boston.

Le procès, déposé en novembre 2015, accuse Chabad de Sharon d’ « encourager ses membres » et de « participer activement » à « reprendre le conseil d’Adath Sharon et à transférer les biens d’Adath Sharon à Chabad », selon l’avocat. Les plaignants affirment que le Chabad « connaît de graves difficultés financières et cherche à convertir les actifs d’Adath Sharon pour rectifier sa situation financière ».

Chabad de Sharon nie les allégations, The Advocate a rapporté.

Selon le procès, neuf des membres du conseil et des représentants de la synagogue conservatrice ont été élus illégitimement à leurs postes lors d’une réunion des membres en avril 2015. Les plaignants affirment que les membres sont affiliés à Chabad et « se sont présentés aux élections dans le but de priver les véritables membres d’Adath Sharon de leurs droits de vote et de transférer le contrôle et les actifs d’Adath Sharon à Chabad ».

Ils prétendent également que la réunion n’a pas été correctement annoncée aux membres, et le vote par procuration n’a pas été mis à la disposition de tous les membres.

Parmi ces personnes « illégitimes », la plupart sont des Chabad comme Rabbi Chaim Wolosow, qui a été élu vice-président ; sa fille, Chana Minkowitz, qui a été élue secrétaire et trésorière, et son beau-fils, Chabad Rabbi Naftoli Minkowitz, qui a été élu président.

Wolosow a démissionné en tant que chef de la congrégation après le procès qui a été déposé, selon le procès.

Selon le procès, le Dr Jordan Leff a été élu illégitimement président d’Adath Sharon en 2008 et lors d’une réunion des membres en novembre 2014, un autre responsable de la synagogue a annoncé que le prétendu conseil d’administration avait voté pour donner Adath Sharon, son bâtiment et tous les autres aux Chabad.

Les plaignants accordent une valeur de 1 million de dollars au bâtiment de la synagogue. Ils demandent au tribunal d’ordonner une réunion des membres et le remboursement de leurs frais juridiques par les Chabad et d’empêcher les défendeurs de donner les actifs d’Adath Sharon.

À New York et au New Jersey, la croissance des communautés juives orthodoxes haredi a provoqué des tensions avec les habitants des villes environnantes, notamment des rapports d’incidents antisémites. Certaines sections locales ont organisé des manifestations. Dans un cas, un rabbin réformiste était impliqué.

