Even Ezer Holahring (35 ans), un résident de Kiryat Arba et membre de la communauté de la communauté Bnei Menashe, est l’homme qui a été grièvement blessé dans l’attaque dans le Gush Etzion, ce matin.

Ce père de six enfants a été grièvement blessé dans l’attaque à la voiture bélier dans le Gush Etzion. Il a été hospitalisé à l’hôpital Hadassah Ein Kerem à Jérusalem et souffre d’une blessure grave à la tête.

Miriam, la femme de Even Ezer, a dit à Ynet: ‘Son état est très grave, et je demande à tout le peuple d’Israël de prier pour lui.’

Israel Bramson, chef adjoint de Kiryat Arba, a déclaré:

« Nous nous sommes réveillés ce matin pour une autre journée de terreur. Cette fois-ci, l’une des victimes est un résident de Kiryat Arba, de la tribu des Bné Menaché . Nous allons immédiatement aider la famille avec tout ce qui est possible pour les besoins du Shabath et nous serons assistés par des professionnels. »

» Nous prions tous pour qu’Even Ezer sorte de l’opération en toute sécurité et que le processus de récupération soit rapide. Nous continuerons d’accompagner la famille pendant ce long processus. Nous appelons le peuple d’Israël à prier pour la guérison d’Even Ezer Malka qui a besoin de la miséricorde du ciel.

Un autre homme du nom de David Ramati a été blessé dans l’attaque quelques minutes avant que le terroriste soit neutralisé. David Ramati a servi au Vietnam et a déménagé en Israël. C’est aussi le beau-père de Baruch Federman, qui a déclaré dans le passé que la guerre des Six Jours et la guerre du Yom Kippour ont provoqué l’immigration en Israël. Ramati a été blessé à la tête et hospitalisé au centre médical de Shaare Zedek.

Le professeur Alon Pikarsky, chef du département chirurgical de Hadassah, a rapporté plus tôt sur l’état du patient: ‘Un homme de 35 ans qui a été touché par un voiture bélier souffre d’une blessure à la tête et d’une hémorragie intracérébrale et a besoin d’une intervention chirurgicale. Il n’a pas d’autres blessures significatives. Sa situation est difficile, mais il est tout à fait stable. «

Avant même que le terroriste ne le blesse, il a attaqué également un résident de Kiryat Arba de 70 ans. Le terroriste palestinien a 17 ans. Il a roulé à plus de 90 km / h pour causer le plus de perte possible et de blessures graves envers les victimes.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?