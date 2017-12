En coopération avec l’administration de la police des frontières et Tsahal, Israel a détruit cette nuit la maison des terroristes à Jenine qui ont assassiné Reuven Szmerling à Kfar Kassem.

Au cours de l’opération, une violente émeute a éclaté qui comprenait des dizaines de Palestiniens qui ont jeté des pierres et brûlant des pneus contre les soldats qui ont répondu par des mesures de lutte antiémeute. Aucune victime ni dégât n’ont été signalés.

Il y a un mois, les forces de sécurité ont réussi à retrouver les terroristes qui ont poignardé et tué Reuven Shmerling ZAL, qui les employait. Ils l’ont tué avec beaucoup de violence la veille de Souccot à Kfar Kassem.

Selon l’avocat Sharon Mashaal, en Septembre 2017, un des terroristes est venu travailler en Israël sans autorisation légale. Kamil avait prévu de profiter de son séjour en Israël pour mener une attaque et poignarder et tuer des Juifs, et a suggéré que Abou Al-Rov l’aide dans cette attaque, mais il a refusé. Les deux ont commencé à travailler dans l’entrepôt de charbon à Kafr Qasem, dirigé par Ruben Szmerling et plus tard, ont comploté pour l’assassiner .

اليات الاحتلال تهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في بلدة قباطية قضاء جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/Bt1BRGBc63 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 1 décembre 2017

