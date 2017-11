Lors d’une émission en direct sur sa page Facebook, le coordinateur du gouvernement Yoav (Poly) Mordechai, a répondu aux questions des visiteurs Palestiniens et a reçu un compliment des plus extraordinaires.

Au cours du direct, le général de division Mordechai a déclaré, comme publié dans Israel Today, que les différends entre les pays ne peuvent être résolus que par une véritable réconciliation et un dialogue.

Concernant l’accord entre le Fatah et le Hamas, il se demandait : « Est ce que le Hamas est vraiment déconnecter de l’Iran et du terrorisme ? Le rythme des visites de Salah Al Aruri à Téhéran et le Hezbollah dans le quartier Dahiya de Beyrouth ce dernier mois, me fais douter de leur sincérité. »

Le général a reçu de nombreux commentaires de surfeurs Palestiniens de la Judée Samarie, mais aussi la bande de Gaza et dans le monde arabe en général, mais l’un d’entre eux lui a offert une proposition surprenante : «Géneral Yoav (Poly) Mordechai, devenez le Chef des Palestiniens contre nos dirigeants et présentez vous comme un candidat à l’Autorité palestinienne. »

