La célèbre compagnie de jouets « Mattel » a dévoilé cette semaine la première Barbie qui portait un hijab. L’agence de presse Reuters a rapporté que le couvre-chef traditionnel a récemment été également présenté sur des pistes de mode, des couvertures de magazines et même des emoji pour les téléphones.

La joueuse olympique Ibtihaj Muhammad, aux jeux à Rio de Janeiro l’année dernière en tant que premier athlète américaine à représenter son pays avec son Hijab a été l’effigie de la marque. Elle a remporté une médaille d’or aux Championnats du monde d’escrime en Russie en 2014. Au Brésil, elle a remporté une médaille de bronze avec l’équipe des États-Unis dans la compétition.

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true 😭💘 #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD

— Ibtihaj Muhammad (@IbtihajMuhammad) November 13, 2017