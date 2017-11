Récemment Israel a interdit la venue de plusieurs élus français en Israel voulant rencontrer des terroristes palestiniens dont quatre d’entre eux fonts partie du parti de Melenchon, la France insoumise .

Leur Président, Melenchon a accusé Israel de déni de démocratie et de liberté :

“Les autorités israéliennes viennent de recommander à la délégation d’une centaine d’élues français qui s’apprêtent à partir à Jérusalem et dans les territoires palestiniens de “ne pas prendre l’avion. Ainsi, l’Etat d’Israël veut interdire la venue de représentants de la République française, députés et sénateurs compris, sur leur territoire. Ce déni de démocratie et de liberté est aussi consternant qu’inacceptable. Quatre députés de la France Insoumise, Clémentine Autain, Michel Larive, Danièle Obono et Muriel Ressiguier, participent à ce voyage organisé par l’Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF)”.

Ajoutant : » Agir pour l’application des résolutions de l’ONU et contre la colonisation constituerait-il désormais un engagement si insupportable qu’il légitimerait, aux yeux des autorités israéliennes, l’interdiction de venir sur leur territoire, y compris pour des élus français ? Comment un Etat qui se dit démocratique peut-il proférer de telles menaces ? Comment ne pourrions-nous pas rendre visite à notre compatriote Salah Hamouri, privé de liberté pour son engagement politique ? Ces déclarations constituent une escalade dangereuse que la France ne peut accepter. Nous appelons le Président de la République, le gouvernement et le président de l’Assemblée nationale à intervenir pour que cette menace d’interdiction ne soit pas rendue possible. Il en va de la démocratie et de la paix”

Pour Israel, le message est clair :

» Nous n’autorisons pas l’accès au territoire à ceux qui appellent activement à s’en prendre à Israël”, selon le ministre israélien de la Sécurité publique.

Israel a décidé de stoppe l’ingerance francaise sur son territoire :

“Nous n’autoriserons pas l’accès au territoire à ceux qui appellent activement à s’en prendre à Israël, en particulier quand ils demandent à rencontrer et à conforter un fieffé meurtrier comme Barghouthi, incitant ainsi à soutenir le terrorisme”, a indiqué Gilad Erdan

