Le temps frais dominera ce soir (jeudi) dans la plupart des régions du pays après une journée chaude .

Demain (vendredi) va augmenter les températures et l’humidité devrait diminuer. Il fera plus chaud et inhabituellement sec pour la saison et peut être légèrement brumeux.

Ce samedi, il y aura une baisse notable des températures. Les pluies locales, accompagnées d’éclairs et d’orages, arriveront dans le pays principalement pendant l’après-midi, et l’on craint les inondations. Il y aura une autre baisse des températures dans la journée et la pluie locale dans le nord et le centre et les températures du reste du pays seront agréables.

Prévisions des températures minimales pour ce soir: Golan – 13 degrés, Montagnes du nord – 14, mer de Galilée – Nazareth 19-17, Haïfa – 17, Tel Aviv – 18, Jérusalem – 17, àmer Morte – 24, Be’er Sheva – 15, dans les Hautes Terres du Néguev – 14 et à Eilat – 21 degrés